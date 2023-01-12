https://sputniknews.com.tr/20230112/iskiden-istanbulun-su-ihtiyaci-ve-alinan-onlemlere-iliskin-aciklama-1065687255.html

İSKİ'den İstanbul'un su ihtiyacı ve alınan önlemlere ilişkin açıklama

İSKİ'den İstanbul'un su ihtiyacı ve alınan önlemlere ilişkin açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), "2023 yılı için 1 milyar 200 bin metreküp ham su ihtiyacı öngörülürken, en az yağışta dahi 1 Ocak 2024 tarihinde... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T20:50+0300

2023-01-12T20:50+0300

2023-01-12T20:50+0300

türkiye

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

istanbul

şafak başa

ekrem imamoğlu

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da 2023 yılı için 1 milyar 200 bin metreküp ham su ihtiyacı öngörüldüğünü açıkladı.İSKİ'den yapılan açıklamada, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve idare yöneticilerinin katıldığı Genel Su Durumu ve Kuraklıkla Mücadelede Alınan Tedbirler Toplantısı'nın, İstanbul Su Kumanda ve Otomasyon Merkezi'nde (İSKOM) gerçekleştirildiği belirtildi.İSKİ yönetiminin, güncel su durumu ve yaşanan uzun kuraklık dönemi kapsamında alınan önlemleri gözden geçirdiği ifade edilen açıklamada, 2022 yılında gerçekleştirilen su faaliyetlerinin detaylıca incelendiği, su yönetiminde izlenen ve izlenecek stratejilerin de değerlendirildiği aktarıldı.2023 yılı su ihtiyacının da görüşüldüğü aktarılan açıklamada, "2023 yılı için 1 milyar 200 bin metreküp ham su ihtiyacı öngörülürken, en az yağışta dahi 1 Ocak 2024 tarihinde barajlarda yüzde 21'lik bir doluluk oranı olacağı tahmin edildi" ifadeleri kullanıldı.Olası kuraklığa karşı 4 önlemToplantıda, 2023 yılının kurak geçmesi durumunda alınan tedbirler ise şöyle sıralandı:Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, yaşanması muhtemel her türlü senaryo karşında hazırlıklı olduklarını vurguladı.İSKİ olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çizdiği "İstanbul Vizyonu" çerçevesinde şehrin bugünkü ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda hızla aksiyon aldıklarını ifade eden Başa, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220929/iski-acikladi-avcilarda-24-saatlik-su-kesintisi-1061747408.html

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