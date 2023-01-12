https://sputniknews.com.tr/20230112/icisleri-bakanligi-emin-senin-kamu-personeli-olmadigina-iliskin-sgk-dokumlerini-paylasti-1065685867.html
İçişleri Bakanlığı, Emin Şen'in kamu personeli olmadığına ilişkin SGK dökümlerini paylaştı
İçişleri Bakanlığı, Emin Şen'in kamu personeli olmadığına ilişkin SGK dökümlerini paylaştı
İçişleri Bakanlığından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T19:40+0300
2023-01-12T19:40+0300
2023-01-12T19:43+0300
politika
içişleri bakanlığı
özgür özel
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Emin Şen'in, Bakanlık Müşaviri ve 657'ye tabi devlet memuru olduğu yönündeki haberlerin kasıtlı şekilde sürdüğü belirtildi.Emin Şen'in, SGK dökümünün paylaşıldığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığı SGK dökümlerinde çok açık şekilde görülecektir." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230112/chpli-ozgur-ozel-icisleri-bakani-suleyman-soylu-ile-ilgili-dosyayi-acikliyor-1065668593.html
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içişleri bakanlığı, özgür özel
İçişleri Bakanlığı, Emin Şen'in kamu personeli olmadığına ilişkin SGK dökümlerini paylaştı
19:40 12.01.2023 (güncellendi: 19:43 12.01.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığına ilişkin SGK dökümleri paylaşıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Emin Şen'in, Bakanlık Müşaviri ve 657'ye tabi devlet memuru olduğu yönündeki haberlerin kasıtlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Emin Şen'in, SGK dökümünün paylaşıldığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığı SGK dökümlerinde çok açık şekilde görülecektir." ifadelerine yer verildi.