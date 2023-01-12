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İçişleri Bakanlığı, Emin Şen'in kamu personeli olmadığına ilişkin SGK dökümlerini paylaştı
İçişleri Bakanlığı, Emin Şen'in kamu personeli olmadığına ilişkin SGK dökümlerini paylaştı
İçişleri Bakanlığından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T19:40+0300
2023-01-12T19:43+0300
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Emin Şen'in, Bakanlık Müşaviri ve 657'ye tabi devlet memuru olduğu yönündeki haberlerin kasıtlı şekilde sürdüğü belirtildi.Emin Şen'in, SGK dökümünün paylaşıldığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığı SGK dökümlerinde çok açık şekilde görülecektir." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230112/chpli-ozgur-ozel-icisleri-bakani-suleyman-soylu-ile-ilgili-dosyayi-acikliyor-1065668593.html
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içişleri bakanlığı, özgür özel
içişleri bakanlığı, özgür özel

İçişleri Bakanlığı, Emin Şen'in kamu personeli olmadığına ilişkin SGK dökümlerini paylaştı

19:40 12.01.2023 (güncellendi: 19:43 12.01.2023)
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA
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İçişleri Bakanlığından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığına ilişkin SGK dökümleri paylaşıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Emin Şen'in, Bakanlık Müşaviri ve 657'ye tabi devlet memuru olduğu yönündeki haberlerin kasıtlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Emin Şen'in, SGK dökümünün paylaşıldığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığı SGK dökümlerinde çok açık şekilde görülecektir." ifadelerine yer verildi.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
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