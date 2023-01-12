https://sputniknews.com.tr/20230112/hindistanda-100den-fazla-kadina-tecavuz-eden-ve-santaj-uygulayan-guru-14-yil-hapis-cezasi-aldi-1065687661.html

Hindistan'da 100'den fazla kadına tecavüz eden ve şantaj uygulayan 'guru', 14 yıl hapis cezası aldı

Hindistan'da 100'den fazla kadına tecavüz eden ve şantaj uygulayan 'guru', 14 yıl hapis cezası aldı

Hindistan'da 100'den fazla kadına tecavüz eden ve şantaj amaçlı kişilerin görüntülerini kayda alan bir adam, çıkarıldığı mahkemede '14 yıl hapis' cezasına... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T22:03+0300

2023-01-12T22:03+0300

2023-01-12T22:09+0300

dünya

hindistan

tecavüz

kadın

guru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056115232_0:0:1023:575_1920x0_80_0_0_b12400e9bfe2c4ae876dbc5f8822318a.jpg

Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana'da özel bir mahkeme, 'Jaleli Baba' takma adıyla bilinen ve kendisini 'tanrı' ilan eden 63 yaşındaki Amarveer'i, 100'den fazla kadına tecavüz edip, görüntülerini şantaj amaçlı kayda almaktan suçlu bulup 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme ayrıca Amarveer'i, tüm bu suçlarla birlikte reşit olmayan bir çocuğa da tecavüz ettiği gerekçesiyle çocukların cinsel suçlardan korunmasıyla ilgili bir yasa uyarınca hapis cezası verdi. Amarveer tarafından cinsel saldırıya maruz kalan kadınların avukatı Sanjay Verma basına verdiği görüşte, tecavüz ve çocuk istismarı cezalarının eş zamanlı yürütüleceğini aktardı. Bununla birlikte Verma, kendini tanrı ilan eden adamın geçmişte silah ve mühimmat yasasıyla ilgili yargılandığı başka bir davada beraat ettiğini de belirtti. Kendisini tanrı ilan eden, insanları büyülerden kurtardığını ve şifa verdiğini iddia ederek müritler toplayan Baba, 2018 yılında gelen bir ihbar üzerine Tohana'da gözaltına aldı. Söz konusu ihbarda Baba'nın tapınakta bir kadına tecavüz ettiği bildirildi. 2018 yılında başlayan soruşturmaların başlangıcından bu yana tutuklu bulunan Amarveer'e yönelik polis soruşturmasında, kendini tanrı ilan eden adamın kadınlara önce uyuşturucu verdiği ve ardından tecavüz ettiği, mağdurların görüntülerini şantaj amaçlı kullanılmak üzere kayda aldığı ortaya çıktı. India Today'de yer alan haberde, söz konusu görüntüleri halka açık platformlarda yaymakla tehdit eden gurunun, polis tarafından evine yapılan baskında 120 kaydın ve çeşitli uyuşturucu hapların ele geçirildiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220816/hindistanda-toplu-tecavuz-ve-cinayet-davasi-omur-boyu-hapse-carptirilan-11-kisi-serbest-birakildi-1060012986.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, tecavüz, kadın, guru