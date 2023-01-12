Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230112/hindistanda-100den-fazla-kadina-tecavuz-eden-ve-santaj-uygulayan-guru-14-yil-hapis-cezasi-aldi-1065687661.html
Hindistan'da 100'den fazla kadına tecavüz eden ve şantaj uygulayan 'guru', 14 yıl hapis cezası aldı
Hindistan'da 100'den fazla kadına tecavüz eden ve şantaj uygulayan 'guru', 14 yıl hapis cezası aldı
Hindistan'da 100'den fazla kadına tecavüz eden ve şantaj amaçlı kişilerin görüntülerini kayda alan bir adam, çıkarıldığı mahkemede '14 yıl hapis' cezasına... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T22:03+0300
2023-01-12T22:09+0300
dünya
hindistan
tecavüz
kadın
guru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056115232_0:0:1023:575_1920x0_80_0_0_b12400e9bfe2c4ae876dbc5f8822318a.jpg
Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana'da özel bir mahkeme, 'Jaleli Baba' takma adıyla bilinen ve kendisini 'tanrı' ilan eden 63 yaşındaki Amarveer'i, 100'den fazla kadına tecavüz edip, görüntülerini şantaj amaçlı kayda almaktan suçlu bulup 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme ayrıca Amarveer'i, tüm bu suçlarla birlikte reşit olmayan bir çocuğa da tecavüz ettiği gerekçesiyle çocukların cinsel suçlardan korunmasıyla ilgili bir yasa uyarınca hapis cezası verdi. Amarveer tarafından cinsel saldırıya maruz kalan kadınların avukatı Sanjay Verma basına verdiği görüşte, tecavüz ve çocuk istismarı cezalarının eş zamanlı yürütüleceğini aktardı. Bununla birlikte Verma, kendini tanrı ilan eden adamın geçmişte silah ve mühimmat yasasıyla ilgili yargılandığı başka bir davada beraat ettiğini de belirtti. Kendisini tanrı ilan eden, insanları büyülerden kurtardığını ve şifa verdiğini iddia ederek müritler toplayan Baba, 2018 yılında gelen bir ihbar üzerine Tohana'da gözaltına aldı. Söz konusu ihbarda Baba'nın tapınakta bir kadına tecavüz ettiği bildirildi. 2018 yılında başlayan soruşturmaların başlangıcından bu yana tutuklu bulunan Amarveer'e yönelik polis soruşturmasında, kendini tanrı ilan eden adamın kadınlara önce uyuşturucu verdiği ve ardından tecavüz ettiği, mağdurların görüntülerini şantaj amaçlı kullanılmak üzere kayda aldığı ortaya çıktı. India Today'de yer alan haberde, söz konusu görüntüleri halka açık platformlarda yaymakla tehdit eden gurunun, polis tarafından evine yapılan baskında 120 kaydın ve çeşitli uyuşturucu hapların ele geçirildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/hindistanda-toplu-tecavuz-ve-cinayet-davasi-omur-boyu-hapse-carptirilan-11-kisi-serbest-birakildi-1060012986.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056115232_111:0:878:575_1920x0_80_0_0_0993a510f9d873746a10b860cf31b5cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, tecavüz, kadın, guru
hindistan, tecavüz, kadın, guru

Hindistan'da 100'den fazla kadına tecavüz eden ve şantaj uygulayan 'guru', 14 yıl hapis cezası aldı

22:03 12.01.2023 (güncellendi: 22:09 12.01.2023)
© AFP 2023Hindistan'da kadına yönelik cinsel saldırı ve şiddet karşıtı protestolar
Hindistan'da kadına yönelik cinsel saldırı ve şiddet karşıtı protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Hindistan'da 100'den fazla kadına tecavüz eden ve şantaj amaçlı kişilerin görüntülerini kayda alan bir adam, çıkarıldığı mahkemede '14 yıl hapis' cezasına çarptırıldı.
Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana'da özel bir mahkeme, 'Jaleli Baba' takma adıyla bilinen ve kendisini 'tanrı' ilan eden 63 yaşındaki Amarveer'i, 100'den fazla kadına tecavüz edip, görüntülerini şantaj amaçlı kayda almaktan suçlu bulup 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca Amarveer'i, tüm bu suçlarla birlikte reşit olmayan bir çocuğa da tecavüz ettiği gerekçesiyle çocukların cinsel suçlardan korunmasıyla ilgili bir yasa uyarınca hapis cezası verdi.
Amarveer tarafından cinsel saldırıya maruz kalan kadınların avukatı Sanjay Verma basına verdiği görüşte, tecavüz ve çocuk istismarı cezalarının eş zamanlı yürütüleceğini aktardı. Bununla birlikte Verma, kendini tanrı ilan eden adamın geçmişte silah ve mühimmat yasasıyla ilgili yargılandığı başka bir davada beraat ettiğini de belirtti.

Kendisini tanrı ilan eden, insanları büyülerden kurtardığını ve şifa verdiğini iddia ederek müritler toplayan Baba, 2018 yılında gelen bir ihbar üzerine Tohana'da gözaltına aldı.

Söz konusu ihbarda Baba'nın tapınakta bir kadına tecavüz ettiği bildirildi.

2018 yılında başlayan soruşturmaların başlangıcından bu yana tutuklu bulunan Amarveer'e yönelik polis soruşturmasında, kendini tanrı ilan eden adamın kadınlara önce uyuşturucu verdiği ve ardından tecavüz ettiği, mağdurların görüntülerini şantaj amaçlı kullanılmak üzere kayda aldığı ortaya çıktı.

India Today'de yer alan haberde, söz konusu görüntüleri halka açık platformlarda yaymakla tehdit eden gurunun, polis tarafından evine yapılan baskında 120 kaydın ve çeşitli uyuşturucu hapların ele geçirildiği aktarıldı.
Hindistan'da tecavüze ve kadınları koruyan yasaların yetersizliğine karşı eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
Hindistan'da toplu tecavüz ve cinayet davası: Ömür boyu hapse çarptırılan 11 kişi serbest bırakıldı
16 Ağustos 2022, 22:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала