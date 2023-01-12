https://sputniknews.com.tr/20230112/gallerde-17-saat-ambulans-bekleyen-87-yasindaki-hasta-hayatini-kaybetti-1065668865.html

Galler'de 17 saat ambulans bekleyen 87 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Galler'de 17 saat ambulans bekleyen 87 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Galler'de 87 yaşındaki bir adam, leğen kemiğini kırdıktan sonra 17 saat ambulansta ve 13 saat de acil serviste bekledi ve akciğer enfeksiyonundan hayatını... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T12:38+0300

2023-01-12T12:38+0300

2023-01-12T12:38+0300

dünya

ingiltere

ambulans

grev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065668709_0:91:1200:766_1920x0_80_0_0_a0c51973be45f2258111f1930883a674.jpg

İngiltere ve Galler'de, ambulans çalışanlarını temsil eden Unison ve GMB sendikalarının, hükümetle maaş artışı konusunda uzlaşıya varamamasının ardından 20 bin ila 25 bin sağlık çalışanı Noel'in ardından ikinci kez greve gitmesinin ardından sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaya devam ediyor.Independent'ın haberine göre Galler'de 87 yaşındaki William Owen adında bir adam, leğen kemiğini kırdıktan sonra 17 saat ambulansta ve 13 saat de acil serviste bekletildi.Adam, saatler sonunda akciğer enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.Alzheimer hastası olduğu ve Galler'deki Llandeilo'daki evinin önünde düştükten sonra yaralandığı belirtilen Owen, gereken acil bakıma ulaşamadı.Owen'in 78 yaşındaki eşi Miranda, ambulansı erken gelmeleri için sürekli aradığını fakat ertesi sabaha anca geldiğini belirtti.İngiltere ve Galler'de sağlık personeli grevdeDün İngiltere ve Galler'de ambulans görevlilerinin de dahil olduğu 20 bin sağlık çalışanı, ücret artışı ve personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle greve gitmişti.Greve iki sendikaya üye ambulans çalışanlarının yanı sıra paramedik ve acil çağrı merkezi görevlileri de dahil olmuştu.Hemşirelerin grevinin ardından maaş artışı ve çalışma koşullarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle binlerce ambulans personeli 21 Aralık 2022'de de iş bırakmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230105/ingiliz-hukumeti-kilit-sektorlerde-grevleri-frenlemek-icin-yasa-cikarmaya-hazirlaniyor-1065434307.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, ambulans, grev