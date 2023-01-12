https://sputniknews.com.tr/20230112/feyyaz-yigit-duyurdu-gibinin-4-sezon-cekimleri-basladi-1065666291.html
Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi'nin 4. sezon çekimleri başladı
Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi'nin 4. sezon çekimleri başladı
Yönetmenliğini Ömer Sinir, senaristliğini ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği fenomen dizi Gibi’nin 4. sezon çekimleri başladı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T11:51+0300
2023-01-12T11:51+0300
2023-01-12T12:11+0300
gibi
yaşam
dizi
feyyaz yiğit
duyuru
yeni sezon
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Yeni sezonu merakla beklenen fenomen dizi Gibi’nin senaristi ve başrol oyuncularından Feyyaz Yiğit, merak uyandıran bir paylaşım yaptı.Feyyaz Yiğit, yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in ve senaristliğini Aziz Kedi ile kendisinin üstlendiği, Gibi'nin 4. sezonun çekimlerinin başladığını duyurdu.İlk 3 sezonuyla dijital yayın platformu EXXEN’de izleyiciyle buluşan dizide İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Yılmaz (Feyyaz Yiğit) isimli yakın arkadaşların başlarına gelen ilginç olaylar anlatılıyor. Dizi replikleriyle sosyal medyada fenomen haline gelirken, dördüncü sezonu heyecanla bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220802/gibinin-ucuncu-sezon-tarihi-belli-oldu-1059403045.html
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gibi, dizi, feyyaz yiğit, duyuru, yeni sezon
gibi, dizi, feyyaz yiğit, duyuru, yeni sezon
Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi'nin 4. sezon çekimleri başladı
11:51 12.01.2023 (güncellendi: 12:11 12.01.2023) Abone ol
Yönetmenliğini Ömer Sinir, senaristliğini ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği fenomen dizi Gibi’nin 4. sezon çekimleri başladı.
Yeni sezonu merakla beklenen fenomen dizi Gibi’nin senaristi ve başrol oyuncularından Feyyaz Yiğit, merak uyandıran bir paylaşım yaptı.
Feyyaz Yiğit, yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in ve senaristliğini Aziz Kedi ile kendisinin üstlendiği, Gibi'nin 4. sezonun çekimlerinin başladığını duyurdu.
İlk 3 sezonuyla dijital yayın platformu EXXEN’de izleyiciyle buluşan dizide İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Yılmaz (Feyyaz Yiğit) isimli yakın arkadaşların başlarına gelen ilginç olaylar anlatılıyor. Dizi replikleriyle sosyal medyada fenomen haline gelirken, dördüncü sezonu heyecanla bekleniyor.