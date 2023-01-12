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https://sputniknews.com.tr/20230112/feyyaz-yigit-duyurdu-gibinin-4-sezon-cekimleri-basladi-1065666291.html
Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi'nin 4. sezon çekimleri başladı
Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi'nin 4. sezon çekimleri başladı
Yönetmenliğini Ömer Sinir, senaristliğini ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği fenomen dizi Gibi’nin 4. sezon çekimleri başladı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
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gibi
yaşam
dizi
feyyaz yiğit
duyuru
yeni sezon
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Yeni sezonu merakla beklenen fenomen dizi Gibi’nin senaristi ve başrol oyuncularından Feyyaz Yiğit, merak uyandıran bir paylaşım yaptı.Feyyaz Yiğit, yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in ve senaristliğini Aziz Kedi ile kendisinin üstlendiği, Gibi'nin 4. sezonun çekimlerinin başladığını duyurdu.İlk 3 sezonuyla dijital yayın platformu EXXEN’de izleyiciyle buluşan dizide İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Yılmaz (Feyyaz Yiğit) isimli yakın arkadaşların başlarına gelen ilginç olaylar anlatılıyor. Dizi replikleriyle sosyal medyada fenomen haline gelirken, dördüncü sezonu heyecanla bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220802/gibinin-ucuncu-sezon-tarihi-belli-oldu-1059403045.html
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gibi, dizi, feyyaz yiğit, duyuru, yeni sezon
gibi, dizi, feyyaz yiğit, duyuru, yeni sezon

Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi'nin 4. sezon çekimleri başladı

11:51 12.01.2023 (güncellendi: 12:11 12.01.2023)
© Instagram/Feyyaz YiğitFeyyaz Yiğit, Gibi ekibi
Feyyaz Yiğit, Gibi ekibi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© Instagram/Feyyaz Yiğit
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Yönetmenliğini Ömer Sinir, senaristliğini ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği fenomen dizi Gibi’nin 4. sezon çekimleri başladı.
Yeni sezonu merakla beklenen fenomen dizi Gibi’nin senaristi ve başrol oyuncularından Feyyaz Yiğit, merak uyandıran bir paylaşım yaptı.
Feyyaz Yiğit, yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in ve senaristliğini Aziz Kedi ile kendisinin üstlendiği, Gibi'nin 4. sezonun çekimlerinin başladığını duyurdu.
© InstagramFeyyaz Yiğit'ten Gibi duyurusu
Feyyaz Yiğit'ten Gibi duyurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
Feyyaz Yiğit'ten Gibi duyurusu
© Instagram
İlk 3 sezonuyla dijital yayın platformu EXXEN’de izleyiciyle buluşan dizide İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Yılmaz (Feyyaz Yiğit) isimli yakın arkadaşların başlarına gelen ilginç olaylar anlatılıyor. Dizi replikleriyle sosyal medyada fenomen haline gelirken, dördüncü sezonu heyecanla bekleniyor.
Gibi, Feyyaz Yiğit - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
YAŞAM
'Gibi'nin üçüncü sezon tarihi belli oldu
2 Ağustos 2022, 11:53
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