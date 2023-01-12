https://sputniknews.com.tr/20230112/feyyaz-yigit-duyurdu-gibinin-4-sezon-cekimleri-basladi-1065666291.html

Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi'nin 4. sezon çekimleri başladı

Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi'nin 4. sezon çekimleri başladı

Yönetmenliğini Ömer Sinir, senaristliğini ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği fenomen dizi Gibi’nin 4. sezon çekimleri başladı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

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gibi

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yeni sezon

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Yeni sezonu merakla beklenen fenomen dizi Gibi’nin senaristi ve başrol oyuncularından Feyyaz Yiğit, merak uyandıran bir paylaşım yaptı.Feyyaz Yiğit, yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in ve senaristliğini Aziz Kedi ile kendisinin üstlendiği, Gibi'nin 4. sezonun çekimlerinin başladığını duyurdu.İlk 3 sezonuyla dijital yayın platformu EXXEN’de izleyiciyle buluşan dizide İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Yılmaz (Feyyaz Yiğit) isimli yakın arkadaşların başlarına gelen ilginç olaylar anlatılıyor. Dizi replikleriyle sosyal medyada fenomen haline gelirken, dördüncü sezonu heyecanla bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220802/gibinin-ucuncu-sezon-tarihi-belli-oldu-1059403045.html

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gibi, dizi, feyyaz yiğit, duyuru, yeni sezon