Fed Boston Başkanı Collins: 25 baz puanlık faiz artışına daha yakınım

Fed Boston Başkanı Collins: 25 baz puanlık faiz artışına daha yakınım

ekonomi

fed

abd merkez bankası (fed)

abd merkez bankası (fed)

faiz

faiz artırımı

Fed Boston Başkanı Susan Collins, Fed yetkililerinin 1 Şubat’ta bir araya gelerek faiz kararı alacakları bir sonraki toplantıda çeyrek puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu söyledi.Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre Collins, Çarşamba günü The New York Times ile yaptığı röportajda, Fed'in geçen yıl uygulamaya koyduğu daha agresif faiz artışlarından daha küçük bir hamleye geçişin yetkililere faiz kararlarının ekonomiyi nasıl etkilediğini görmeleri için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi.Fed, Aralık ayı ortasındaki yılın son toplantısında politika faizini art arda dört 75 baz puanlık artışın ardından yavaşlatarak 50 baz puan artırmıştı. Perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerinde, fiyat artışlarının yavaşlamaya devam ettiğinin gözlenmesi durumunda çeyrek puanlık bir hareketi daha olası hale getireceği değerlendiriliyor. 'Ben 25 veya 50 baz puanlık artışın makul olacağını düşünüyorum'Collins faiz artışlarıyla ilgili, “Ben 25 veya 50 baz puanlık artışın makul olacağını düşünüyorum. Bu aşamada 25'e daha yakınım, ancak bu karar büyük oranda gelecek verilere bağlı. Artışları durduracağımız seviyeye yaklaşırken her kararı vermeden önce küçük artışlar yapmak, gelen verileri değerlendirmek için daha fazla zaman veriyor. Daha küçük değişiklikler bize daha fazla esneklik sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.Politika yapıcılar, faiz oranlarını geçen yıl Mart'taki sıfıra yakın seviyelerden Aralık ayında dek hızlı bir şekilde yüzde 4,25 ila yüzde 4,5 aralığına çıkarmış ve son dönemde yaşanan en güçlü enflasyonu dizginlemek amacıyla borçlanma maliyetlerini hızla yükseltmişlerdi.Bu yıl para politikası kararlarında oy kullanmayan ancak müzakerelerde yer alacak olan Collins, Times'a, potansiyel olarak Şubat, Mart ve Mayıs aylarında çeyrek puanlık oran artışlarını onayladığını ve bu yıl faiz oranlarının yüzde 5'in biraz üzerine çıkarılmasını desteklediğini söyledi.

