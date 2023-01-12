Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230112/fed-boston-baskani-collins-25-baz-puanlik-faiz-artisina-daha-yakinim-1065654830.html
Fed Boston Başkanı Collins: 25 baz puanlık faiz artışına daha yakınım
Fed Boston Başkanı Collins: 25 baz puanlık faiz artışına daha yakınım
Fed Boston Başkanı Susan Collins 1 Şubat'taki Fed toplantısında 25 baz puanlık artışı desteklediğini belirterek daha önce alınan sert artış kararlarının... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T00:07+0300
2023-01-12T00:13+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
faiz
faiz artırımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102663/33/1026633308_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_984d19b41cd3fbc4b2b864ee20c8796c.jpg
Fed Boston Başkanı Susan Collins, Fed yetkililerinin 1 Şubat’ta bir araya gelerek faiz kararı alacakları bir sonraki toplantıda çeyrek puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu söyledi.Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre Collins, Çarşamba günü The New York Times ile yaptığı röportajda, Fed'in geçen yıl uygulamaya koyduğu daha agresif faiz artışlarından daha küçük bir hamleye geçişin yetkililere faiz kararlarının ekonomiyi nasıl etkilediğini görmeleri için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi.Fed, Aralık ayı ortasındaki yılın son toplantısında politika faizini art arda dört 75 baz puanlık artışın ardından yavaşlatarak 50 baz puan artırmıştı. Perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerinde, fiyat artışlarının yavaşlamaya devam ettiğinin gözlenmesi durumunda çeyrek puanlık bir hareketi daha olası hale getireceği değerlendiriliyor. 'Ben 25 veya 50 baz puanlık artışın makul olacağını düşünüyorum'Collins faiz artışlarıyla ilgili, “Ben 25 veya 50 baz puanlık artışın makul olacağını düşünüyorum. Bu aşamada 25'e daha yakınım, ancak bu karar büyük oranda gelecek verilere bağlı. Artışları durduracağımız seviyeye yaklaşırken her kararı vermeden önce küçük artışlar yapmak, gelen verileri değerlendirmek için daha fazla zaman veriyor. Daha küçük değişiklikler bize daha fazla esneklik sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.Politika yapıcılar, faiz oranlarını geçen yıl Mart'taki sıfıra yakın seviyelerden Aralık ayında dek hızlı bir şekilde yüzde 4,25 ila yüzde 4,5 aralığına çıkarmış ve son dönemde yaşanan en güçlü enflasyonu dizginlemek amacıyla borçlanma maliyetlerini hızla yükseltmişlerdi.Bu yıl para politikası kararlarında oy kullanmayan ancak müzakerelerde yer alacak olan Collins, Times'a, potansiyel olarak Şubat, Mart ve Mayıs aylarında çeyrek puanlık oran artışlarını onayladığını ve bu yıl faiz oranlarının yüzde 5'in biraz üzerine çıkarılmasını desteklediğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/fed-baskani-powelldan-enflasyonla-mucadelede-merkez-bankalarinin-bagimsizliginin-onemi-mesaji-1065603058.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102663/33/1026633308_140:0:977:628_1920x0_80_0_0_dc5867efe59e08c7ec7ea78bddf62c51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), faiz, faiz artırımı
fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), faiz, faiz artırımı

Fed Boston Başkanı Collins: 25 baz puanlık faiz artışına daha yakınım

00:07 12.01.2023 (güncellendi: 00:13 12.01.2023)
© AA / ArşivABD Merkez Bankası (Fed)
ABD Merkez Bankası (Fed) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA / Arşiv
Abone olTelegram
Fed Boston Başkanı Susan Collins 1 Şubat'taki Fed toplantısında 25 baz puanlık artışı desteklediğini belirterek daha önce alınan sert artış kararlarının etkilerini gözlemlemek için zaman tanınması gerektiğini belirtti.
Fed Boston Başkanı Susan Collins, Fed yetkililerinin 1 Şubat’ta bir araya gelerek faiz kararı alacakları bir sonraki toplantıda çeyrek puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu söyledi.
Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre Collins, Çarşamba günü The New York Times ile yaptığı röportajda, Fed'in geçen yıl uygulamaya koyduğu daha agresif faiz artışlarından daha küçük bir hamleye geçişin yetkililere faiz kararlarının ekonomiyi nasıl etkilediğini görmeleri için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi.
Fed, Aralık ayı ortasındaki yılın son toplantısında politika faizini art arda dört 75 baz puanlık artışın ardından yavaşlatarak 50 baz puan artırmıştı. Perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerinde, fiyat artışlarının yavaşlamaya devam ettiğinin gözlenmesi durumunda çeyrek puanlık bir hareketi daha olası hale getireceği değerlendiriliyor.

'Ben 25 veya 50 baz puanlık artışın makul olacağını düşünüyorum'

Collins faiz artışlarıyla ilgili, “Ben 25 veya 50 baz puanlık artışın makul olacağını düşünüyorum. Bu aşamada 25'e daha yakınım, ancak bu karar büyük oranda gelecek verilere bağlı. Artışları durduracağımız seviyeye yaklaşırken her kararı vermeden önce küçük artışlar yapmak, gelen verileri değerlendirmek için daha fazla zaman veriyor. Daha küçük değişiklikler bize daha fazla esneklik sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Politika yapıcılar, faiz oranlarını geçen yıl Mart'taki sıfıra yakın seviyelerden Aralık ayında dek hızlı bir şekilde yüzde 4,25 ila yüzde 4,5 aralığına çıkarmış ve son dönemde yaşanan en güçlü enflasyonu dizginlemek amacıyla borçlanma maliyetlerini hızla yükseltmişlerdi.
Bu yıl para politikası kararlarında oy kullanmayan ancak müzakerelerde yer alacak olan Collins, Times'a, potansiyel olarak Şubat, Mart ve Mayıs aylarında çeyrek puanlık oran artışlarını onayladığını ve bu yıl faiz oranlarının yüzde 5'in biraz üzerine çıkarılmasını desteklediğini söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell'dan enflasyonla mücadelede merkez bankalarının bağımsızlığının önemi mesajı
10 Ocak, 19:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала