https://sputniknews.com.tr/20230112/evli-oldugu-kadina-siddet-uyguladi-uyusturucu-ticareti-yapmak-sucundan-tutuklandi-1065682856.html

Evli olduğu kadına şiddet uyguladı, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı

Evli olduğu kadına şiddet uyguladı, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Hanife Ç., uyuşturucu kullanıp kendisine şiddet uygulayarak, tehdit ve hakaretlerde bulunan evli olduğu Ali İhsan Ç.’den şikayetçi... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T18:04+0300

2023-01-12T18:04+0300

2023-01-12T18:04+0300

yaşam

uyuşturucu

keşan

tutuklama

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Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları’nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik aile içi şiddet uygulandığı ihbarı üzerine 700 Evler Konutları’ndaki adrese gitti. Hanife Ç., uyuşturucu kullanıp kendisine şiddet uygulayarak, tehdit ve hakaretlerde bulunan Ali İhsan Ç.’den şikayetçi oldu.Polis, evde yaptığı aramada 206 gram metamfetamin ve 78 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli Ali İhsan Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali İhsan Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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