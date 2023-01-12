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https://sputniknews.com.tr/20230112/evli-oldugu-kadina-siddet-uyguladi-uyusturucu-ticareti-yapmak-sucundan-tutuklandi-1065682856.html
Evli olduğu kadına şiddet uyguladı, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı
Evli olduğu kadına şiddet uyguladı, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde Hanife Ç., uyuşturucu kullanıp kendisine şiddet uygulayarak, tehdit ve hakaretlerde bulunan evli olduğu Ali İhsan Ç.’den şikayetçi... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T18:04+0300
2023-01-12T18:04+0300
yaşam
uyuşturucu
keşan
tutuklama
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Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları’nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik aile içi şiddet uygulandığı ihbarı üzerine 700 Evler Konutları’ndaki adrese gitti. Hanife Ç., uyuşturucu kullanıp kendisine şiddet uygulayarak, tehdit ve hakaretlerde bulunan Ali İhsan Ç.’den şikayetçi oldu.Polis, evde yaptığı aramada 206 gram metamfetamin ve 78 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli Ali İhsan Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali İhsan Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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uyuşturucu, keşan, tutuklama
uyuşturucu, keşan, tutuklama

Evli olduğu kadına şiddet uyguladı, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı

18:04 12.01.2023
© FotoğrafEvli olduğu kadına şiddet uyguladı, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı
Evli olduğu kadına şiddet uyguladı, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© Fotoğraf
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Edirne'nin Keşan ilçesinde Hanife Ç., uyuşturucu kullanıp kendisine şiddet uygulayarak, tehdit ve hakaretlerde bulunan evli olduğu Ali İhsan Ç.’den şikayetçi oldu. Polis, evde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, gözaltına alınan Ali İhsan Ç., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları’nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik aile içi şiddet uygulandığı ihbarı üzerine 700 Evler Konutları’ndaki adrese gitti. Hanife Ç., uyuşturucu kullanıp kendisine şiddet uygulayarak, tehdit ve hakaretlerde bulunan Ali İhsan Ç.’den şikayetçi oldu.
Polis, evde yaptığı aramada 206 gram metamfetamin ve 78 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli Ali İhsan Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali İhsan Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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