https://sputniknews.com.tr/20230112/evinde-olu-bulundu-7-arkadasi-gozaltina-alindi-1065682423.html

Evinde ölü bulundu, 7 arkadaşı gözaltına alındı

Evinde ölü bulundu, 7 arkadaşı gözaltına alındı

Sivas'ta yalnız yaşayan 35 yaşındaki Fatih Şahin, arkadaşlarıyla içki içtikten sonra evinde ölü bulundu. Olayla ilgili 7 arkadaşı gözaltına alındı 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T17:31+0300

2023-01-12T17:31+0300

2023-01-12T17:32+0300

yaşam

sivas

ölüm

şüpheli ölüm

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Sivas'ta Fatih Şahin (35), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Vücudunda darbeye bağlı izler tespit edilen Şahin'in dün gece birlikte içki içtiği 7 arkadaşı gözaltına alındı.Çiçekli Mahallesi Battal Gazi Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Fatih Şahin, dün gece dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra evine döndü. Bugün kendisinden haber alamayan yakınları, saat 14.00 sıralarında eve geldiklerinde Şahin'i hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Fatih Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in vücudunda darbeye bağlı izler tespit edildi. Fatih Şahin'in cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece Fatih Şahin'in birlikte içki içtiği arkadaşları S.Z., O.Y., M.K., S.G., M.S.G., U.Ö. ve S.İ.'yi gözaltına aldı. İçki içtikleri sırada dövülmüş olabileceği değerlendirilen Şahin'in kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

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sivas, ölüm, şüpheli ölüm