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https://sputniknews.com.tr/20230112/esaddan-rusya-ve-turkiyeyle-yapilan-uclu-gorusmeler-hakkinda-aciklama-1065684766.html
Esad'dan Rusya ve Türkiye'yle yapılan üçlü görüşmeler hakkında açıklama
Esad'dan Rusya ve Türkiye'yle yapılan üçlü görüşmeler hakkında açıklama
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya, Türkiye ve Suriye temsilcileri arasındaki görüşmelerin somut sonuçlar vermesi için bunların önceden özenle... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T19:12+0300
2023-01-12T19:25+0300
dünya
beşar esad
suriye
aleksandr lavrentyev
türkiye
rusya
vladimir putin
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Suriye Devlet Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'le başkent Şam'da bir araya gelen Esad, istihbarat şeflerini ve savunma bakanlarını bir araya getiren, dışişleri bakanları ve devlet başkanları düzeyinde devam etmesi planlanan üçlü görüşmeler hakkında konuştu.Esad, "Bu tür görüşmeler, verimli olması ve Şam'ın beklediği somut hedeflere ulaşılması için Rusya ve Suriye arasında önceden koordine edilerek ve planlanarak hazırlanmalı" dedi.Devlet Başkanı, Şam'ın beklediği somut sonuçlar arasında Suriye topraklarındaki işgalin sona ermesi ve teröre desteğin kesilmesi olduğunu vurguladı.Lavrentyev de, Moskova'nın üçlü görüşmeleri değerli bulduğunu, bu görüşmelerin sürmesinin ve dışişleri bakanları düzeyinde temasların kurulmasının önem arz ettiğini söyledi. Esad, Rusya'nın özel askeri harekatına desteğini yinelediEsad ve Lavrentyev arasındaki görüşmede Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat da gündemdeydi.Şu anda dünyada yoğun bir siyasi mücadele yaşandığını ve ülkelerin bu mücadelede gücünü artırması için siyasi tutumunun istikrarlı ve net olması gerektiğini söyleyen Esad, bu bağlamda Suriye'nin Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatına desteğini sürdürdüğünü teyit etti. Lavrentyev, Suriye'nin özel askeri harekata en başından beri verdiği destekten memnuniyet duyduklarını belirtti.Taraflar, Rusya ile Suriye arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra uluslararası arenadaki durumu da istişare etti.
https://sputniknews.com.tr/20230112/bakan-cavusoglundan-suriye-ile-gorusme-aciklamasi-subat-ayi-basinda-olabilir-1065680455.html
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beşar esad, suriye, aleksandr lavrentyev, türkiye, rusya, vladimir putin
beşar esad, suriye, aleksandr lavrentyev, türkiye, rusya, vladimir putin

Esad'dan Rusya ve Türkiye'yle yapılan üçlü görüşmeler hakkında açıklama

19:12 12.01.2023 (güncellendi: 19:25 12.01.2023)
© Suriye Devlet BaşkanlığıSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© Suriye Devlet Başkanlığı
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya, Türkiye ve Suriye temsilcileri arasındaki görüşmelerin somut sonuçlar vermesi için bunların önceden özenle hazırlanması ve Moskova ile Şam arasında koordine edilmesi gerektiğini söyledi.
Suriye Devlet Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'le başkent Şam'da bir araya gelen Esad, istihbarat şeflerini ve savunma bakanlarını bir araya getiren, dışişleri bakanları ve devlet başkanları düzeyinde devam etmesi planlanan üçlü görüşmeler hakkında konuştu.

Esad, "Bu tür görüşmeler, verimli olması ve Şam'ın beklediği somut hedeflere ulaşılması için Rusya ve Suriye arasında önceden koordine edilerek ve planlanarak hazırlanmalı" dedi.
Devlet Başkanı, Şam'ın beklediği somut sonuçlar arasında Suriye topraklarındaki işgalin sona ermesi ve teröre desteğin kesilmesi olduğunu vurguladı.

Lavrentyev de, Moskova'nın üçlü görüşmeleri değerli bulduğunu, bu görüşmelerin sürmesinin ve dışişleri bakanları düzeyinde temasların kurulmasının önem arz ettiğini söyledi.

Esad, Rusya'nın özel askeri harekatına desteğini yineledi

Esad ve Lavrentyev arasındaki görüşmede Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat da gündemdeydi.

Şu anda dünyada yoğun bir siyasi mücadele yaşandığını ve ülkelerin bu mücadelede gücünü artırması için siyasi tutumunun istikrarlı ve net olması gerektiğini söyleyen Esad, bu bağlamda Suriye'nin Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatına desteğini sürdürdüğünü teyit etti.

Lavrentyev, Suriye'nin özel askeri harekata en başından beri verdiği destekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Taraflar, Rusya ile Suriye arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra uluslararası arenadaki durumu da istişare etti.
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye ile görüşme' açıklaması: 'Şubat ayı başında olabilir'
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