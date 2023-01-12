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https://sputniknews.com.tr/20230112/erdogan-simdi-gozumuzu-2053e-diktik-1065676999.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi gözümüzü 2053'e diktik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi gözümüzü 2053'e diktik
Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T14:56+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:
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türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi gözümüzü 2053'e diktik

14:56 12.01.2023 (güncellendi: 15:28 12.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 7. Anadolu Medya Ödülleri programına katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 7. Anadolu Medya Ödülleri programına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA
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Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:
Şimdi gözümüzü 2053'e diktik.2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz. Yeşil kalkınma omurgası üzerinde inşa ettiğimiz 2053 vizyonumuzu bilim rehberliğinde hayata geçireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlıklarının tamamı bilim insanlarımıza hitap ediyor.
Kavramları kendi değer dünyalarına göre tanımlayanların, kuralları koyanların gerektiğinde değiştirenlerin, küresel yönetim ve ekonomi sistemini kontrol edenlerin, velhasıl küresel yönetim ve sistemi kontrol edenlerin kendileri dışındaki uyguladıkları çifte standartlar hiç kimsenin moralini bozmasın.
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