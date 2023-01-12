Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi gözümüzü 2053'e diktik

Kavramları kendi değer dünyalarına göre tanımlayanların, kuralları koyanların gerektiğinde değiştirenlerin, küresel yönetim ve ekonomi sistemini kontrol edenlerin, velhasıl küresel yönetim ve sistemi kontrol edenlerin kendileri dışındaki uyguladıkları çifte standartlar hiç kimsenin moralini bozmasın.