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https://sputniknews.com.tr/20230112/elinin-ucuyla-is-yapan-damat-kayinpederinin-once-ayagina-sonra-kafasina-demir-cubuk-dusurdu-1065656155.html
Elinin ucuyla iş yapan damat, kayınpederinin önce ayağına sonra kafasına demir çubuk düşürdü
Elinin ucuyla iş yapan damat, kayınpederinin önce ayağına sonra kafasına demir çubuk düşürdü
Brezilya'da bir tamir atölyesinde çalışan damat, dükkanı kapattığı sırada kepenklerin altına yerleştirmeye çalıştığı demir çubuğu kayınpederinin önce ayağına... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T01:07+0300
2023-01-12T01:48+0300
brezilya
dünya
damat
dükkan
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Brezilya Rio de Janeiro'da bir tamir atölyesinde çalışan damat Andre Luiz'in dükkanı kapatmak için boşluğa yerleştirdiği demir çubuk, o sırada telefonuyla ilgilenen kayınpederi Luiz Carlos Niegesk'in ayağına düştü. Andre kepenkleri kapatmaya çalışırken ikinci kez demir çubuğu boşluğa yerleştirdi. Fakat çubuk, ayağının acısıyla kıvranan Luis Carlos'un bu sefer de kafasına düştü. Olay sonrası yerel basına konuşan damat Andre, hiçbir kötü niyetinin olmadığını ve kepenklerin kapatılması için demiri kullanması gerektiğini söyledi. Kayınpeder Luiz Carlos ise şakayla karışık damadı Andre’nin eski bozuk bir araba ve 25 bin Brezilya Reali (4 bin 832 dolar) borcu almak istediğini belirtti.
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brezilya, damat, dükkan
brezilya, damat, dükkan

Elinin ucuyla iş yapan damat, kayınpederinin önce ayağına sonra kafasına demir çubuk düşürdü

01:07 12.01.2023 (güncellendi: 01:48 12.01.2023)
© İHADamat Andre ve kayınpederi Luis Carlos
Damat Andre ve kayınpederi Luis Carlos - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© İHA
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Brezilya'da bir tamir atölyesinde çalışan damat, dükkanı kapattığı sırada kepenklerin altına yerleştirmeye çalıştığı demir çubuğu kayınpederinin önce ayağına daha sonra da kafasına düşürdü.
Brezilya Rio de Janeiro'da bir tamir atölyesinde çalışan damat Andre Luiz'in dükkanı kapatmak için boşluğa yerleştirdiği demir çubuk, o sırada telefonuyla ilgilenen kayınpederi Luiz Carlos Niegesk'in ayağına düştü.

Andre kepenkleri kapatmaya çalışırken ikinci kez demir çubuğu boşluğa yerleştirdi. Fakat çubuk, ayağının acısıyla kıvranan Luis Carlos'un bu sefer de kafasına düştü.

Olay sonrası yerel basına konuşan damat Andre, hiçbir kötü niyetinin olmadığını ve kepenklerin kapatılması için demiri kullanması gerektiğini söyledi. Kayınpeder Luiz Carlos ise şakayla karışık damadı Andre’nin eski bozuk bir araba ve 25 bin Brezilya Reali (4 bin 832 dolar) borcu almak istediğini belirtti.
© G1 RioLuiz ve Andre
Luiz ve Andre - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
Luiz ve Andre
© G1 Rio
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