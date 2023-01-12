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https://sputniknews.com.tr/20230112/ekrem-imamoglu-anne-ve-babasiyla-bugun-umreye-gidiyor-1065663871.html
Ekrem İmamoğlu anne ve babasıyla bugün umreye gidiyor
Ekrem İmamoğlu anne ve babasıyla bugün umreye gidiyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, anne ve babasıyla birlikte Umre'ye gidecek. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T10:12+0300
2023-01-12T10:12+0300
politika
türkiye
ekrem imamoğlu
umre
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu umre ziyareti gerçekleştirecek.İmamoğlu umreye anne ve babasıyla birlikte gidecek.
https://sputniknews.com.tr/20230111/imamoglu-hakkinda-yeni-dava-icislerinin-ihbari-uzerine-savcilik-sorusturma-baslatti-1065644571.html
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türkiye, ekrem imamoğlu, umre
türkiye, ekrem imamoğlu, umre

Ekrem İmamoğlu anne ve babasıyla bugün umreye gidiyor

10:12 12.01.2023
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, anne ve babasıyla birlikte Umre'ye gidecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu umre ziyareti gerçekleştirecek.
İmamoğlu umreye anne ve babasıyla birlikte gidecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Saraçhane mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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