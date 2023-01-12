https://sputniknews.com.tr/20230112/ekrem-imamoglu-anne-ve-babasiyla-bugun-umreye-gidiyor-1065663871.html
Ekrem İmamoğlu anne ve babasıyla bugün umreye gidiyor
Ekrem İmamoğlu anne ve babasıyla bugün umreye gidiyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, anne ve babasıyla birlikte Umre'ye gidecek. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T10:12+0300
2023-01-12T10:12+0300
2023-01-12T10:12+0300
politika
türkiye
ekrem imamoğlu
umre
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu umre ziyareti gerçekleştirecek.İmamoğlu umreye anne ve babasıyla birlikte gidecek.
https://sputniknews.com.tr/20230111/imamoglu-hakkinda-yeni-dava-icislerinin-ihbari-uzerine-savcilik-sorusturma-baslatti-1065644571.html
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türkiye, ekrem imamoğlu, umre
türkiye, ekrem imamoğlu, umre
Ekrem İmamoğlu anne ve babasıyla bugün umreye gidiyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, anne ve babasıyla birlikte Umre'ye gidecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu umre ziyareti gerçekleştirecek.
İmamoğlu umreye anne ve babasıyla birlikte gidecek.