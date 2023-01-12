https://sputniknews.com.tr/20230112/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065662365.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.78 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 20.23 TL’de yer alıyor. Gram altın fiyatı ise hızlı yükselişin ardından yatay seyirde. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T09:21+0300

2023-01-12T09:21+0300

2023-01-12T09:21+0300

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Dolar 18.78 lirada, Euro/TL ise 20.23 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı, bin 137 lira seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın bin 898 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 563 liradan satılıyor.Ons altın ise 1882 dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230111/euro-2020-lira-seviyesine-yukseldi-1065618023.html

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