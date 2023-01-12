https://sputniknews.com.tr/20230112/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065662365.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.78 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 20.23 TL’de yer alıyor. Gram altın fiyatı ise hızlı yükselişin ardından yatay seyirde. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T09:21+0300
2023-01-12T09:21+0300
2023-01-12T09:21+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2f4658b630d52f31cda32005ce44fd65.jpg
Dolar 18.78 lirada, Euro/TL ise 20.23 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı, bin 137 lira seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın bin 898 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 563 liradan satılıyor.Ons altın ise 1882 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/euro-2020-lira-seviyesine-yukseldi-1065618023.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7871e048e37cc3fdb87ea11ad3a22087.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Abone ol
Dolar 18.78 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 20.23 TL’de yer alıyor. Gram altın fiyatı ise hızlı yükselişin ardından yatay seyirde.
Dolar 18.78 lirada, Euro/TL ise 20.23 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, bin 137 lira seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın bin 898 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 563 liradan satılıyor.
Ons altın ise 1882 dolardan işlem görüyor.