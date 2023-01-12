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https://sputniknews.com.tr/20230112/cinin-japon-vatandaslarina-vize-vermeyi-durdurmasina-tokyo-hukumetinden-tepki-1065659961.html
Çin'in Japon vatandaşlarına vize vermeyi durdurmasına Tokyo hükümetinden tepki
Çin'in Japon vatandaşlarına vize vermeyi durdurmasına Tokyo hükümetinden tepki
Japon hükümeti, Çin'in Japon vatandaşlarına vize vermeyi geçici durdurması kararını protesto edip karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T05:34+0300
2023-01-12T05:34+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
japonya
kovid-19
vize
tepki
asya & pasifik
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Çin'in, hafta sonu ülke sınırlarını açarak, Kovid-19 karantina önlemlerini kaldırması sonrası Japon hükümeti, Çin vatandaşlarına virüs testi zorunluluğu getirdi. Buna karşılık Pekin yönetimi, Çin vatandaşlarına yönelik getirilen test zorunluluğunu gerekçe göstererek, Japon vatandaşlarına vize işlemlerini geçici durdurdu.Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, Çin'in, vize durdurma kararını, 'Kovid-19 tedbirleri ötesi gerekçelerle' aldığını söyledi.'Tek taraflı ve oldukça talihsiz' şeklinde nitelediği vize durdurma kararını protesto ettiklerini kaydeden Matsuno, söz konusu karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı. Tokyo hükümetinin, Çin vatandaşlarına yönelik test mecburiyetini savunan Matsuno, önlemin, virüs taşıyanların, 'Japonya'ya ani akışını önlemek' amacı taşıdığını ifade etti.Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise açıklamasında, önlemlerin, insan hareketliliğini olabildiğince engellemeyecek şekilde uygulamaya konduğunu belirtti. Hayaşi, Çin'deki Kovid-19 şartları ile bu ülkenin açıklayacağı veri ve atacağı adımları takip edeceklerini bildirdi.Çin, 8 Ocak'ta, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından uyguladığı sınırdaki kontrol tedbirlerini kaldırılmasıyla kapılarını dünyaya açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/abd-japonya-dortlu-bakanlar-toplantisinda-cine-mesaj-her-turlu-saldiriya-karsilik-verilecek-1065659263.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, japonya, kovid-19, vize, tepki, asya & pasifik
çin, çin halk cumhuriyeti, japonya, kovid-19, vize, tepki, asya & pasifik

Çin'in Japon vatandaşlarına vize vermeyi durdurmasına Tokyo hükümetinden tepki

05:34 12.01.2023
© REUTERSÇin - Japonya
Çin - Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© REUTERS
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Japon hükümeti, Çin'in Japon vatandaşlarına vize vermeyi geçici durdurması kararını protesto edip karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.
Çin'in, hafta sonu ülke sınırlarını açarak, Kovid-19 karantina önlemlerini kaldırması sonrası Japon hükümeti, Çin vatandaşlarına virüs testi zorunluluğu getirdi. Buna karşılık Pekin yönetimi, Çin vatandaşlarına yönelik getirilen test zorunluluğunu gerekçe göstererek, Japon vatandaşlarına vize işlemlerini geçici durdurdu.
Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, Çin'in, vize durdurma kararını, 'Kovid-19 tedbirleri ötesi gerekçelerle' aldığını söyledi.
'Tek taraflı ve oldukça talihsiz' şeklinde nitelediği vize durdurma kararını protesto ettiklerini kaydeden Matsuno, söz konusu karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı. Tokyo hükümetinin, Çin vatandaşlarına yönelik test mecburiyetini savunan Matsuno, önlemin, virüs taşıyanların, 'Japonya'ya ani akışını önlemek' amacı taşıdığını ifade etti.
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise açıklamasında, önlemlerin, insan hareketliliğini olabildiğince engellemeyecek şekilde uygulamaya konduğunu belirtti. Hayaşi, Çin'deki Kovid-19 şartları ile bu ülkenin açıklayacağı veri ve atacağı adımları takip edeceklerini bildirdi.
Çin, 8 Ocak'ta, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından uyguladığı sınırdaki kontrol tedbirlerini kaldırılmasıyla kapılarını dünyaya açmıştı.
Çin’e karşı pozisyon almak için yeni adımları konuşmak üzere ABD ile Japonya'nın dışişleri ve savunma bakanları, Washington'da Güvenlik İstişare Komitesi Toplantısı'nda bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
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