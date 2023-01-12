https://sputniknews.com.tr/20230112/cigdem-toker-yeni-iktidar-doneminde-sehir-hastaneleri-icin-imzalanan-gizli-sozlesmeler-aciklanmali-1065686585.html

Çiğdem Toker: Yeni iktidar döneminde şehir hastaneleri için imzalanan gizli sözleşmeler açıklanmalı

Çiğdem Toker: Yeni iktidar döneminde şehir hastaneleri için imzalanan gizli sözleşmeler açıklanmalı

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan Gazeteci Çiğdem Toker yeni iktidar döneminde şehir hastaneleri için imzalanan gizli... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T20:29+0300

2023-01-12T20:29+0300

2023-01-12T20:32+0300

radyo

akşam postasi

çiğdem toker

şehir hastanesi

devlet

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Gazeteci Çiğdem Toker içeriği ‘gizli’ tutulan Kamu Özel İşbirliği sözleşmelerinden kaynaklanan zararı anlattığı ‘Milletin Cebinden’ kitabını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Toker, “18 Şehir Hastanesi için devletin sırtına yüklenen yük 81 milyar doları geçiyor. Vatandaş olarak 2040’lı yıllara kadar yaşayacağımızdan emin değiliz. Ülkemizin, ortamımızın nasıl olacağını bilmiyoruz ama şehir hastanelerini finanse eden kreditör kuruluşlar ve müteahhit şirketler 2044’e kadar paralarını alacaklarını biliyorlar. Bu sözleşmeler çok güçlü ve kuvvetli ticari sözleşmeler. Bir devletin ticari sır diyerek sözleşmelerin içeriğini milletvekillerine bile açıklamamaya hakkı var mı? Bunlara ulaşılması gerekiyor. Yeni bir iktidar geldiğinde bunların içeriğini bilmeliyiz” dedi.Çiğdem Toker’in açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:"25 yıllık sözleşme yapılması ve yapılan bu sözleşmenin ticari sır gerekçesiyle açıklanmaması antidemokratiktir. Siyasi ömrü sınırlı olacağı varsayılan bir iktidar birden fazla nesli borçlandıracak taahhütler içine giremez, girmemeli. Vatandaş olarak 2040’lı yıllara kadar yaşayacağımızdan emin değiliz. Ülkemizin, ortamımızın nasıl olacağını bilmiyoruz ama şehir hastanelerini finanse eden kreditör kuruluşlar ve müteahhit şirketler 2044’e kadar paralarını alacaklarını biliyorlar. Böyle bir şey olamaz. Gençlerin refahını çalmaya hiçbir iktidarın hakkı yok.Şehir hastanelerinde çalışan doktor ve sağlık çalışanları devlet memuru, kamu görevlisi ama şehir hastaneleri devlet hastanesi değildir. Yani kamu hastanesi değil, müteahhitlerin, alt şirketlerin ya da onların taşeronlarının. Bu bin yataklı devasa hastaneler inşa edilirken vatandaşın cebinden o an para çıkmıyor ama inşaat tamamlanıp hastane işletmeye geçtikten sonra 25 yıl boyunca katlanarak vatandaşın cebinden çok para çıkıyor.Devletin bu hastaneler için harcaması 40 milyar lirayı aştı. Her sene bir para konuyor bütçeye. 18 Şehir Hastanesi için devletin sırtına yüklenen yük 81 milyar doları geçiyor. Bunlar çok büyük paralar. Sağlık Bakanlığı’nın kira ve kullanım bedeli adı altında ödeyeceği paralar bunlar. İktidar, kamu – özel işbirliği usulüyle değil de normal kamu ihale kanunu göre yani yürürlükteki yasalara göre yapsa ki ona başladı 2-3 senedir öyle yapmaya başladı çünkü maddi yükü anlaşıldı o yüzden döndüler. 34 tane planlıyorlardı 18’de kaldılar. 19’uncusunu yapamıyorlar. Tahribatın çok büyük olduğunu gördüler. Kamu ihale kanununa göre yapıldığında maliyetler çok düşüyor."

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2023

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radyo, çiğdem toker, şehir hastanesi, devlet