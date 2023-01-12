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https://sputniknews.com.tr/20230112/benzine-zam-bekleniyor-1065662478.html
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Benzinde 80 kuruşluk bir zam bekleniyor. Yeni fiyatlandırma gece saatlerinden itibaren geçerli olacak. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T09:24+0300
2023-01-12T09:24+0300
ekonomi
benzin
zam
indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 18.9 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/benzin-fiyatlarinda-63-kurus-indirim--1065617256.html
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benzin, zam, indirim
benzin, zam, indirim

Benzine zam bekleniyor

09:24 12.01.2023
© AAMotorin, akaryakıt, benzin
Motorin, akaryakıt, benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA
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Benzinde 80 kuruşluk bir zam bekleniyor. Yeni fiyatlandırma gece saatlerinden itibaren geçerli olacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18.9 liradan satılıyor.
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
EKONOMİ
Benzin fiyatlarında 63 kuruş indirim
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