Benzine zam bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı bekleniyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 18.9 liradan satılıyor.