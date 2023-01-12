https://sputniknews.com.tr/20230112/benzine-zam-1065683734.html

Benzine zam yapıldı

Benzine zam yapıldı

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Zam sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 19.70 liraya... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T18:42+0300

2023-01-12T18:42+0300

2023-01-12T18:42+0300

ekonomi

benzin

zam

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği yapılmadı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18.90 liradan satılıyor. Zam sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 19.70 liraya yükselecek.

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2023

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benzin, zam