https://sputniknews.com.tr/20230112/benzine-zam-1065683734.html
Benzine zam yapıldı
Benzine zam yapıldı
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Zam sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 19.70 liraya... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T18:42+0300
2023-01-12T18:42+0300
2023-01-12T18:42+0300
ekonomi
benzin
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği yapılmadı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18.90 liradan satılıyor. Zam sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 19.70 liraya yükselecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054513216_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_44d284fc98605c8f87d62c876c067c26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, zam
Benzine zam yapıldı
Abone ol
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Zam sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 19.70 liraya yükselecek.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği yapılmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 18.90 liradan satılıyor.
Zam sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 19.70 liraya yükselecek.