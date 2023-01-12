https://sputniknews.com.tr/20230112/batmanda-minibuse-silahli-saldiri-2-olu-5-yarali-1065689384.html
Batman'da minibüse silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
Batman'da minibüse silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
Batman'da minibüse silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T21:58+0300
2023-01-12T21:58+0300
2023-01-12T21:58+0300
batman
dünya
saldırı
minibüs
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Batman'ın Kozluk ilçesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.AA'nın göre, ilçenin Armutlu köyünde, minibüse uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.Araçtaki Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler olay yerinde hayatını kaybetti.Ömer Güler, Hüseyin Güler, Necmettin Güler, İsmet Güler ve Mehmet Özcan yaralandı.Yaralılar Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle şüpheli H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.Güler ve Durmaz aileleri arasında 2022 yılı Haziran ayında da silahlı kavga yaşanmış ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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batman, saldırı, minibüs
Batman'da minibüse silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
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Batman'da minibüse silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
AA'nın göre, ilçenin Armutlu köyünde, minibüse uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Araçtaki Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler olay yerinde hayatını kaybetti.
Ömer Güler, Hüseyin Güler, Necmettin Güler, İsmet Güler ve Mehmet Özcan yaralandı.
Yaralılar Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle şüpheli H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Güler ve Durmaz aileleri arasında 2022 yılı Haziran ayında da silahlı kavga yaşanmış ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.