https://sputniknews.com.tr/20230112/bakan-cavusoglundan-suriye-ile-gorusme-aciklamasi-subat-ayi-basinda-olabilir-1065680455.html
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye ile görüşme' açıklaması: 'Şubat ayı başında olabilir'
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye ile görüşme' açıklaması: 'Şubat ayı başında olabilir'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşme konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T16:28+0300
2023-01-12T16:28+0300
2023-01-12T16:48+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
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Afrika temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile üçlü bir görüşmenin şubat ayı başında olabileceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230108/ibrahim-kalin-turkiye-rusya-suriye-arasinda-yurutulen-calisma-guzel-neticeler-verecektir-1065501403.html
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mevlüt çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye ile görüşme' açıklaması: 'Şubat ayı başında olabilir'
16:28 12.01.2023 (güncellendi: 16:48 12.01.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşme konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, ''Şubat ayı başında bir görüşme söz konusu olabilir'' dedi.
Afrika temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile üçlü bir görüşmenin şubat ayı başında olabileceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini söyledi.