https://sputniknews.com.tr/20230112/bakan-cavusoglundan-suriye-ile-gorusme-aciklamasi-subat-ayi-basinda-olabilir-1065680455.html

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye ile görüşme' açıklaması: 'Şubat ayı başında olabilir'

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye ile görüşme' açıklaması: 'Şubat ayı başında olabilir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşme konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T16:28+0300

2023-01-12T16:28+0300

2023-01-12T16:48+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

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Afrika temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile üçlü bir görüşmenin şubat ayı başında olabileceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230108/ibrahim-kalin-turkiye-rusya-suriye-arasinda-yurutulen-calisma-guzel-neticeler-verecektir-1065501403.html

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