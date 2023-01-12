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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye ile görüşme' açıklaması: 'Şubat ayı başında olabilir'
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye ile görüşme' açıklaması: 'Şubat ayı başında olabilir'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşme konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T16:28+0300
2023-01-12T16:48+0300
türkiye
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Afrika temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile üçlü bir görüşmenin şubat ayı başında olabileceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230108/ibrahim-kalin-turkiye-rusya-suriye-arasinda-yurutulen-calisma-guzel-neticeler-verecektir-1065501403.html
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mevlüt çavuşoğlu
mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye ile görüşme' açıklaması: 'Şubat ayı başında olabilir'

16:28 12.01.2023 (güncellendi: 16:48 12.01.2023)
© AAMevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşme konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, ''Şubat ayı başında bir görüşme söz konusu olabilir'' dedi.
Afrika temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile üçlü bir görüşmenin şubat ayı başında olabileceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlim Yayma Vakfınca Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde düzenlenen lisansüstü öğrenci buluşması etkinliği sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
TÜRKİYE
İbrahim Kalın: Türkiye, Rusya, Suriye arasında yürütülen çalışma güzel neticeler verecektir
8 Ocak, 01:09
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