https://sputniknews.com.tr/20230112/avustralyali-siyasetci-dogum-gunu-partisinde-nazi-uniformas-giydi-1065665713.html

Doğum günü partisinde Nazi üniforması giydiği ortaya çıkan Avustralyalı siyasetçi özür diledi

Doğum günü partisinde Nazi üniforması giydiği ortaya çıkan Avustralyalı siyasetçi özür diledi

Avustralya'nın önde gelen politikacılarından Dominic Perrottet, 21. doğum günü partisinde Nazi üniforması giydiğini itiraf etti ve özür diledi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T11:35+0300

2023-01-12T11:35+0300

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başbakan

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başbakanı Dominic Perrottet, olayı iki meslektaşının gündeme getirmesinin ardından özür diledi.Perrottet, yaptığı açıklamada bunun 'genç ve safken yapılmış korkunç bir hata' olduğunu söyledi.Basın mensuplarına konuşan Perrottet, "Yaptığım şeyden çok utanıyorum. O yaşımda, o üniformanın ne anlama geldiğinin ciddiyetini anlamadım" ifadelerini kullandı.Perrottet, Yahudi cemaati üyelerinin yanı sıra Holokost'tan sağ kurtulanlar, gaziler ve ailelerinden özür dilediğini belirtti.Öte yandan Perrottet, birebir özür dilemek için eyaletteki Yahudi liderlerle temasa geçtiğini de sözlerine ekledi.Olay, siyasetçinin 2003 yılında düzenlenen doğum günü partisinde meydana gelmişti.Siyasetçi, selefinin yolsuzluk soruşturmasında adının geçmesinden sonra istifa etmesiyle 2021 yılında eyaletin başbakanı olmuş.Yeni Güney Galler, Avustralya'nın en kalabalık eyaleti olarak öne çıkıyor.

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