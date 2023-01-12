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https://sputniknews.com.tr/20230112/avustralyali-siyasetci-dogum-gunu-partisinde-nazi-uniformas-giydi-1065665713.html
Doğum günü partisinde Nazi üniforması giydiği ortaya çıkan Avustralyalı siyasetçi özür diledi
Doğum günü partisinde Nazi üniforması giydiği ortaya çıkan Avustralyalı siyasetçi özür diledi
Avustralya'nın önde gelen politikacılarından Dominic Perrottet, 21. doğum günü partisinde Nazi üniforması giydiğini itiraf etti ve özür diledi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T11:35+0300
2023-01-12T11:44+0300
dünya
avustralya
nazi
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başbakanı Dominic Perrottet, olayı iki meslektaşının gündeme getirmesinin ardından özür diledi.Perrottet, yaptığı açıklamada bunun 'genç ve safken yapılmış korkunç bir hata' olduğunu söyledi.Basın mensuplarına konuşan Perrottet, "Yaptığım şeyden çok utanıyorum. O yaşımda, o üniformanın ne anlama geldiğinin ciddiyetini anlamadım" ifadelerini kullandı.Perrottet, Yahudi cemaati üyelerinin yanı sıra Holokost'tan sağ kurtulanlar, gaziler ve ailelerinden özür dilediğini belirtti.Öte yandan Perrottet, birebir özür dilemek için eyaletteki Yahudi liderlerle temasa geçtiğini de sözlerine ekledi.Olay, siyasetçinin 2003 yılında düzenlenen doğum günü partisinde meydana gelmişti.Siyasetçi, selefinin yolsuzluk soruşturmasında adının geçmesinden sonra istifa etmesiyle 2021 yılında eyaletin başbakanı olmuş.Yeni Güney Galler, Avustralya'nın en kalabalık eyaleti olarak öne çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/avustralyada-futbol-macinda-nazi-selami-federasyon-sorusturma-baslatti-1061885714.html
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avustralya, nazi, başbakan
avustralya, nazi, başbakan

Doğum günü partisinde Nazi üniforması giydiği ortaya çıkan Avustralyalı siyasetçi özür diledi

11:35 12.01.2023 (güncellendi: 11:44 12.01.2023)
© AFP 2023Swastika - gamalı haç - neo-Nazi
Swastika - gamalı haç - neo-Nazi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023
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Avustralya'nın önde gelen politikacılarından Dominic Perrottet, 21. doğum günü partisinde Nazi üniforması giydiğini itiraf etti ve özür diledi.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başbakanı Dominic Perrottet, olayı iki meslektaşının gündeme getirmesinin ardından özür diledi.
Perrottet, yaptığı açıklamada bunun 'genç ve safken yapılmış korkunç bir hata' olduğunu söyledi.
Basın mensuplarına konuşan Perrottet, "Yaptığım şeyden çok utanıyorum. O yaşımda, o üniformanın ne anlama geldiğinin ciddiyetini anlamadım" ifadelerini kullandı.
Perrottet, Yahudi cemaati üyelerinin yanı sıra Holokost'tan sağ kurtulanlar, gaziler ve ailelerinden özür dilediğini belirtti.
Öte yandan Perrottet, birebir özür dilemek için eyaletteki Yahudi liderlerle temasa geçtiğini de sözlerine ekledi.
Olay, siyasetçinin 2003 yılında düzenlenen doğum günü partisinde meydana gelmişti.
Siyasetçi, selefinin yolsuzluk soruşturmasında adının geçmesinden sonra istifa etmesiyle 2021 yılında eyaletin başbakanı olmuş.
Yeni Güney Galler, Avustralya'nın en kalabalık eyaleti olarak öne çıkıyor.
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