https://sputniknews.com.tr/20230112/arastirma-turkiyede-ekonominin-gelecegine-yonelik-beklenti-kotulesiyor-1065661048.html

Araştırma: Türkiye'de ekonominin geleceğine yönelik beklenti kötüleşiyor

Araştırma: Türkiye'de ekonominin geleceğine yönelik beklenti kötüleşiyor

PwC’nin Ipsos işbirliği ile gerçekleştirdiği “Tüketici Öngörüleri Araştırması: 2022” sonuçlarına göre ekonomiye dair olumsuz beklenti taşıyanların oranı yüzde... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T08:09+0300

2023-01-12T08:09+0300

2023-01-12T08:09+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

beklenti anketi

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Ekonomim gazetesinden Yener Karadeniz, danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri alanında faaliyet gösteren PwC'nin Ipsos işbirliği ile hazırladığı 'Tüketici Öngörüleri Araştırması 2022' raporuna ilişkin kaleme aldığı haberde, Türkiye'de ekonomiye dair olumsuz beklenti taşıyanların oranının yüzde 50’den yüzde 71’e çıktığını belirtti.Tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyonist baskı nedeni ile alımların öne çekilirken, ekonominin geleceğine yönelik beklenti ise kötüleşiyor. Araştırmaya göre salgın öncesinde yüzde 50 olan Türkiye’de makroekonomiye dair olumsuz beklenti taşıyanların oranı yüzde 71’e çıkarken, bunların yüzde 37’si ise kendi ekonomileri ile ilgili iyimser beklenti içinde. Raporda, ekonomik koşullar, dijital kanallardaki artış, mağazaların bilgi merkezine dönüşmesi, trend teknolojileri ve sürdürülebilirlik gibi 5 konuda tüketicilerin eğilimleri ölçüldü.''Fiyatlar artacak, alabildiğim kadar alayım' diyenlerin talebi sürüyor'Araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan PwC Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Lideri Adnan Akan şu ifadeleri kullandı: Rapora göre, tüketicilerin genel ekonomiye ilişkin pozitif beklentisi 2010’dan 2016 yılına kadar yükselirken, 2016 yılından sonra düşüşe geçti. Araştırmada “genel ekonomi gelecek dönemde daha iyi olacak” sorusuna kesinlikle katılanların oranı 2010’da yüzde 36, 2012’de yüzde 40,2014’te yüzde 42 ve 2016’da yüzde 43 iken söz konusu oran 2022’de yüzde 22’ye geriledi.Satın alma kararını tetikleyen önemli etkenlerden kampanyalara dair tüketicilere tercihlerini sorulduğunda, her 10 katılımcıdan 7 ila 8’i öncelikli tercihini indirim kodu/kuponu ve ücretsiz teslimat olarak cevapladı.Tüketicilerin online alışverişlerde kullandığı hesap bilgilerini risk altında görme oranı, yüzde 8’e geriledi. Müşteri verilerinin reklam ve pazarlama amaçlı kullanımına karşı olan mü̈şteri oranı ise yüzde 34 oldu.Hızlı teslimat uygulamaları ve süper uygulamaların bilinirliğinin ve kullanım sıklığı artıyor. Araştırmaya katılan her 10 tüketiciden 6’sı hızlı teslim yemek siparişi uygulamalarını ayda ortalama 7 kez kullanıyor. Tüketicilerin yarısından fazlası ise hemen teslim market alışverişini kullanırken, en yüksek frekanslı yaş grubunun ayda 8,2 kez ile 25-34 yaş grubu olduğu görülüyor.Bilgi alma kaynağı olarak mağazaların en çok tercih edildiği kategoriler market alışverişi, giyim ve tüketici elektroniği/ elektrikli ev aletleri olarak ortaya çıkıyor.

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