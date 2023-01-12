https://sputniknews.com.tr/20230112/almanyada-bakanlar-insanlarin-copten-yiyecek-toplamasina-izin-verilmesini-istedi-1065663023.html

Almanya'da bakanlar, insanların çöpten yiyecek toplamasına izin verilmesini istedi

Almanya'da bakanlar, insanların çöpten yiyecek toplamasına izin verilmesini istedi

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, çöp konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması için adım attı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T09:37+0300

2023-01-12T09:37+0300

2023-01-12T09:37+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

çöp

konteyner

gıda

yiyecek

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Enerji krizinin enflasyonda yükselişi tetiklediği Almanya'da çöp konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması talep edildi.Bu yönde ilk somut adımı atan Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı.İki bakan, bir mektupla federal eyaletlerin adalet bakanlarını bu girişim hakkında bilgilendirdi.Buschmann, yaptığı açıklamada "İnsanlar atılan yiyecekleri mülke zarar vermeden veya izinsiz girmeden yanlarında eve götürürlerse, o zaman başka bir cezai kovuşturma açılması gerektiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.Bakan Özdemir ise bunun 'gıda israfıyla mücadelenin birçok unsurundan biri' olduğunu söyledi.Almanya'da hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle gıda yardımı alanların sayısı iki kat artarak 2 milyona ulaşmıştı.Çöp kutularından yiyecek alanlar, yakalanması durumunda yargılanıyor. Ancak artan hayat pahalılığı nedeniyle çöpten geçinenlerin sayısının artması, hükümeti harekete geçirdi.Almanya'da her yıl 11 milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230103/almanyada-yillik-enflasyon-yuzde-10dan-aralik-ayinda-86ya-geriledi-1065338601.html

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almanya, çöp, konteyner, gıda, yiyecek