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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230112/almanyada-bakanlar-insanlarin-copten-yiyecek-toplamasina-izin-verilmesini-istedi-1065663023.html
Almanya'da bakanlar, insanların çöpten yiyecek toplamasına izin verilmesini istedi
Almanya'da bakanlar, insanların çöpten yiyecek toplamasına izin verilmesini istedi
Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, çöp konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması için adım attı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T09:37+0300
2023-01-12T09:37+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
çöp
konteyner
gıda
yiyecek
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Enerji krizinin enflasyonda yükselişi tetiklediği Almanya'da çöp konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması talep edildi.Bu yönde ilk somut adımı atan Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı.İki bakan, bir mektupla federal eyaletlerin adalet bakanlarını bu girişim hakkında bilgilendirdi.Buschmann, yaptığı açıklamada "İnsanlar atılan yiyecekleri mülke zarar vermeden veya izinsiz girmeden yanlarında eve götürürlerse, o zaman başka bir cezai kovuşturma açılması gerektiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.Bakan Özdemir ise bunun 'gıda israfıyla mücadelenin birçok unsurundan biri' olduğunu söyledi.Almanya'da hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle gıda yardımı alanların sayısı iki kat artarak 2 milyona ulaşmıştı.Çöp kutularından yiyecek alanlar, yakalanması durumunda yargılanıyor. Ancak artan hayat pahalılığı nedeniyle çöpten geçinenlerin sayısının artması, hükümeti harekete geçirdi.Almanya'da her yıl 11 milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230103/almanyada-yillik-enflasyon-yuzde-10dan-aralik-ayinda-86ya-geriledi-1065338601.html
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almanya, çöp, konteyner, gıda, yiyecek
almanya, çöp, konteyner, gıda, yiyecek

Almanya'da bakanlar, insanların çöpten yiyecek toplamasına izin verilmesini istedi

09:37 12.01.2023
© FlickrÇöp konteyneri
Çöp konteyneri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© Flickr
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Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, çöp konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması için adım attı.
Enerji krizinin enflasyonda yükselişi tetiklediği Almanya'da çöp konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması talep edildi.
Bu yönde ilk somut adımı atan Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı.
İki bakan, bir mektupla federal eyaletlerin adalet bakanlarını bu girişim hakkında bilgilendirdi.
Buschmann, yaptığı açıklamada "İnsanlar atılan yiyecekleri mülke zarar vermeden veya izinsiz girmeden yanlarında eve götürürlerse, o zaman başka bir cezai kovuşturma açılması gerektiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Özdemir ise bunun 'gıda israfıyla mücadelenin birçok unsurundan biri' olduğunu söyledi.
Almanya'da hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle gıda yardımı alanların sayısı iki kat artarak 2 milyona ulaşmıştı.
Çöp kutularından yiyecek alanlar, yakalanması durumunda yargılanıyor. Ancak artan hayat pahalılığı nedeniyle çöpten geçinenlerin sayısının artması, hükümeti harekete geçirdi.
Almanya'da her yıl 11 milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor.
Berlin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
EKONOMİ
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