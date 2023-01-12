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https://sputniknews.com.tr/20230112/ailesi-istemedigi-icin-kimsesizler-mezarligina-gomulmustu-elaziglilar-engelli-kizin-kimsesi-oldu-1065662193.html
Ailesi istemediği için kimsesizler mezarlığına gömülmüştü: Elazığlılar engelli kızın 'kimsesi' oldu
Ailesi istemediği için kimsesizler mezarlığına gömülmüştü: Elazığlılar engelli kızın 'kimsesi' oldu
Elazığ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli kızın cenazesi, annesinin cenazeyi kabul etmemesi nedeniyle kimsesizler... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T08:50+0300
2023-01-12T08:50+0300
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fotoğraf
zihinsel engelli
kimsesizler
mezar
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Elazığ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli kız annesi kabul etmediği için kimsesizler mezarlığına gömülünce Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, genç kızı yalnız bırakmadı. Dernek üyeleri, Zühal'in mezarına karanfil bırakıp dua etti.
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fotoğraf, zihinsel engelli, kimsesizler , mezar, фото
fotoğraf, zihinsel engelli, kimsesizler , mezar, фото

Ailesi istemediği için kimsesizler mezarlığına gömülmüştü: Elazığlılar engelli kızın 'kimsesi' oldu

08:50 12.01.2023
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Elazığ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli kızın cenazesi, annesinin cenazeyi kabul etmemesi nedeniyle kimsesizler mezarlığına gömüldü. Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, kimsesizler mezarlığına defnedilen kızın mezarına karanfil bırakıp, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Elazığ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli kız annesi kabul etmediği için kimsesizler mezarlığına gömülünce Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, genç kızı yalnız bırakmadı. Dernek üyeleri, Zühal'in mezarına karanfil bırakıp dua etti.
© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK - YAKUP SAĞLAM

Edinilen bilgiye göre, doğuştan ağır zihinsel engelli Zühal G. (12), Erzurum'dan Elazığ'daki bir bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu olan ve kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılarak tedavi altına çocuğun midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi.

Edinilen bilgiye göre, doğuştan ağır zihinsel engelli Zühal G. (12), Erzurum&#x27;dan Elazığ&#x27;daki bir bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu olan ve kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılarak tedavi altına çocuğun midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK - YAKUP SAĞLAM

Edinilen bilgiye göre, doğuştan ağır zihinsel engelli Zühal G. (12), Erzurum'dan Elazığ'daki bir bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu olan ve kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılarak tedavi altına çocuğun midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi.

© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK - YAKUP SAĞLAM

Tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybeden talihsiz kızın ailesi, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Elazığ'daki kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybeden talihsiz kızın ailesi, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Elazığ&#x27;daki kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK - YAKUP SAĞLAM

Tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybeden talihsiz kızın ailesi, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Elazığ'daki kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK - YAKUP SAĞLAM

Asri mezarlıktaki camiye getirilen çocuğun cenaze namazı, mezarlık çalışanları tarafından kılındı. Cenaze, dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Asri mezarlıktaki camiye getirilen çocuğun cenaze namazı, mezarlık çalışanları tarafından kılındı. Cenaze, dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK - YAKUP SAĞLAM

Asri mezarlıktaki camiye getirilen çocuğun cenaze namazı, mezarlık çalışanları tarafından kılındı. Cenaze, dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi.

© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK - YAKUP SAĞLAM

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, kimsesizler mezarlığına defnedilen Zühal G.'nin mezarlığını ziyaret etti. Annesinin kabul etmediği küçük kızın mezarının başında Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Ardından Dernek Başkanı ve üyeleri kızın mezarına karanfil bırakarak her zaman kimsesiz, muhtaç ve zor durumda olanların yanında olduklarını kaydetti.

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, kimsesizler mezarlığına defnedilen Zühal G.&#x27;nin mezarlığını ziyaret etti. Annesinin kabul etmediği küçük kızın mezarının başında Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Ardından Dernek Başkanı ve üyeleri kızın mezarına karanfil bırakarak her zaman kimsesiz, muhtaç ve zor durumda olanların yanında olduklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK - YAKUP SAĞLAM

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, kimsesizler mezarlığına defnedilen Zühal G.'nin mezarlığını ziyaret etti. Annesinin kabul etmediği küçük kızın mezarının başında Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Ardından Dernek Başkanı ve üyeleri kızın mezarına karanfil bırakarak her zaman kimsesiz, muhtaç ve zor durumda olanların yanında olduklarını kaydetti.

© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK - YAKUP SAĞLAM

Elazığlılar olarak her zaman yardıma muhtaç olanların yanında olduklarını belirten Dernek Başkanı Onur Şahin, "Bugün dernek olarak dün vefat eden kardeşimizi ziyarete geldik. Kimsesiz ve yetim olduğunu öğrendiğimiz kardeşimize bugün hocamız eşliğinde Kur’an-ı Kerim okuduk, dualar ettik. Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak dul, yetim ve öksüz kardeşlerimize sahip çıktığımız gibi bu kardeşimize de sahip çıktık. Kendisinin mekanının cennet olmasını dileyerek, Allah rahmet eylesin diyoruz. Elazığlılar olarak da her zaman kimsesiz kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Elazığlılar olarak her zaman yardıma muhtaç olanların yanında olduklarını belirten Dernek Başkanı Onur Şahin, &quot;Bugün dernek olarak dün vefat eden kardeşimizi ziyarete geldik. Kimsesiz ve yetim olduğunu öğrendiğimiz kardeşimize bugün hocamız eşliğinde Kur’an-ı Kerim okuduk, dualar ettik. Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak dul, yetim ve öksüz kardeşlerimize sahip çıktığımız gibi bu kardeşimize de sahip çıktık. Kendisinin mekanının cennet olmasını dileyerek, Allah rahmet eylesin diyoruz. Elazığlılar olarak da her zaman kimsesiz kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK - YAKUP SAĞLAM

Elazığlılar olarak her zaman yardıma muhtaç olanların yanında olduklarını belirten Dernek Başkanı Onur Şahin, "Bugün dernek olarak dün vefat eden kardeşimizi ziyarete geldik. Kimsesiz ve yetim olduğunu öğrendiğimiz kardeşimize bugün hocamız eşliğinde Kur’an-ı Kerim okuduk, dualar ettik. Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak dul, yetim ve öksüz kardeşlerimize sahip çıktığımız gibi bu kardeşimize de sahip çıktık. Kendisinin mekanının cennet olmasını dileyerek, Allah rahmet eylesin diyoruz. Elazığlılar olarak da her zaman kimsesiz kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

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