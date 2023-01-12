Ailesi istemediği için kimsesizler mezarlığına gömülmüştü: Elazığlılar engelli kızın 'kimsesi' oldu

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Elazığlılar olarak her zaman yardıma muhtaç olanların yanında olduklarını belirten Dernek Başkanı Onur Şahin, "Bugün dernek olarak dün vefat eden kardeşimizi ziyarete geldik. Kimsesiz ve yetim olduğunu öğrendiğimiz kardeşimize bugün hocamız eşliğinde Kur’an-ı Kerim okuduk, dualar ettik. Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak dul, yetim ve öksüz kardeşlerimize sahip çıktığımız gibi bu kardeşimize de sahip çıktık. Kendisinin mekanının cennet olmasını dileyerek, Allah rahmet eylesin diyoruz. Elazığlılar olarak da her zaman kimsesiz kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.