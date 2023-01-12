https://sputniknews.com.tr/20230112/ahmet-mahmut-unlu-deccal-turkiyeye-de-gelecek-1065665476.html
Ahmet Mahmut Ünlü: Deccal Türkiye'ye de gelecek
Ahmet Mahmut Ünlü: Deccal Türkiye'ye de gelecek
Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN TÜRK'te Deccal ve Mehdi hakkında konuştu. Deccal'ın hayatta olduğunu ve Türkiye'ye de geleceğini... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T11:30+0300
2023-01-12T11:30+0300
2023-01-12T11:30+0300
yaşam
türkiye
ahmet mahmut ünlü
cübbeli ahmet hoca
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Cübbeli Mahmut Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN TÜRK’te konuk olduğu Tarafsız Bölge programında Deccal'in kendisini ilah ilan edeceğine ve nasıl öleceğine değindi. Cinleri kullandığı için olağanüstü güçlere sahip olduğunu söylediği 'deccal'i 'çok uzun boylu, cüsseli, çok korkunç' diye tanımlayan Ünlü, "Deccal Türkiye'ye gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:'Mehdi'ye ilişkin sorulan soruyu ise Ünlü, şöyle yanıtladı:'Deccal'i birisinin öldürüp öldürmeyeceği sorusuna ilişkin ise Ünlü, "İsa aleyhisselam öldürecek" dedi. Söz konusu olayların kıyamete ne kadar zaman kala gerçekleşeceğine dair ise Ünlü, "Güneş batıdan doğmadan hemen önce bunlar. Güneş batıdan doğduktan sonra da dünyanın 120 senesi var. Deccal kıyametten hemen hemen 200 sene öncesinde gelecek." ifadelerini kullandı.
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türkiye, ahmet mahmut ünlü, cübbeli ahmet hoca
türkiye, ahmet mahmut ünlü, cübbeli ahmet hoca
Ahmet Mahmut Ünlü: Deccal Türkiye'ye de gelecek
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Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN TÜRK'te Deccal ve Mehdi hakkında konuştu. Deccal'ın hayatta olduğunu ve Türkiye'ye de geleceğini vurgulayan Ünlü, Mehdi'nin de geleceğini söyledi.
Cübbeli Mahmut Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN TÜRK’te konuk olduğu Tarafsız Bölge programında Deccal'in kendisini ilah ilan edeceğine ve nasıl öleceğine değindi.
Cinleri kullandığı için olağanüstü güçlere sahip olduğunu söylediği 'deccal'i 'çok uzun boylu, cüsseli, çok korkunç' diye tanımlayan Ünlü, "Deccal Türkiye'ye gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Gelecek tabii, Mekke ve Medine hariç bütün dünyayı çiğneyecek. İran'daki İsfahan Yahudilerinin arasından çıkacak."
'Mehdi'ye ilişkin sorulan soruyu ise Ünlü, şöyle yanıtladı:
"Mehdi mutlaka gelecek. Benim okuduğum hadislerde bunu görüyorum. Ama bu yüzyılda değil."
'Deccal'i birisinin öldürüp öldürmeyeceği sorusuna ilişkin ise Ünlü, "İsa aleyhisselam öldürecek" dedi. Söz konusu olayların kıyamete ne kadar zaman kala gerçekleşeceğine dair ise Ünlü, "Güneş batıdan doğmadan hemen önce bunlar. Güneş batıdan doğduktan sonra da dünyanın 120 senesi var. Deccal kıyametten hemen hemen 200 sene öncesinde gelecek." ifadelerini kullandı.