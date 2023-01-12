https://sputniknews.com.tr/20230112/ahmet-mahmut-unlu-deccal-turkiyeye-de-gelecek-1065665476.html

Ahmet Mahmut Ünlü: Deccal Türkiye'ye de gelecek

Ahmet Mahmut Ünlü: Deccal Türkiye'ye de gelecek

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN TÜRK'te Deccal ve Mehdi hakkında konuştu. Deccal'ın hayatta olduğunu ve Türkiye'ye de geleceğini... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T11:30+0300

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yaşam

türkiye

ahmet mahmut ünlü

cübbeli ahmet hoca

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Cübbeli Mahmut Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN TÜRK’te konuk olduğu Tarafsız Bölge programında Deccal'in kendisini ilah ilan edeceğine ve nasıl öleceğine değindi. Cinleri kullandığı için olağanüstü güçlere sahip olduğunu söylediği 'deccal'i 'çok uzun boylu, cüsseli, çok korkunç' diye tanımlayan Ünlü, "Deccal Türkiye'ye gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:'Mehdi'ye ilişkin sorulan soruyu ise Ünlü, şöyle yanıtladı:'Deccal'i birisinin öldürüp öldürmeyeceği sorusuna ilişkin ise Ünlü, "İsa aleyhisselam öldürecek" dedi. Söz konusu olayların kıyamete ne kadar zaman kala gerçekleşeceğine dair ise Ünlü, "Güneş batıdan doğmadan hemen önce bunlar. Güneş batıdan doğduktan sonra da dünyanın 120 senesi var. Deccal kıyametten hemen hemen 200 sene öncesinde gelecek." ifadelerini kullandı.

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türkiye, ahmet mahmut ünlü, cübbeli ahmet hoca