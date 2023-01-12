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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230112/ahmet-davutoglunun-sozleri-6li-masayi-dagitir-mi-1065707629.html
Ahmet Davutoğlu’nun sözleri 6’lı Masa’yı dağıtır mı?
Ahmet Davutoğlu’nun sözleri 6’lı Masa’yı dağıtır mı?
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının gündeminde Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nun 6’lı Masa ile ilgili sözleri ve CHP Grup... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T21:00+0300
2023-01-13T12:45+0300
yolcu yolunda gerek
ahmet davutoğlu
özgür özel
süleyman soylu
6'lı masa
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Ahmet Davutoğlu’nun sözleri 6’lı Masa’yı dağıtır mı?
Ahmet Davutoğlu’nun sözleri 6’lı Masa’yı dağıtır mı?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanması durumda alacağı kararlarla ilgili sözleri tartışma konusu oldu.Ahmet Davutoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanı karar alırken bizi dinlemez kendi karar alırsa kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, ülke yeniden seçime gider’ sözlerini programının gündemine taşıyan Enver Aysever, bu sözlerin 6’lı Masa’nın dağılmasına sebep olabileceğini söyledi.Enver Aysever, programının devamında ise, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin iddialarını dinleyicileriyle birlikte ele aldı.
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Enver Aysever
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ahmet davutoğlu, özgür özel, süleyman soylu, 6'lı masa, аудио
ahmet davutoğlu, özgür özel, süleyman soylu, 6'lı masa, аудио

Ahmet Davutoğlu’nun sözleri 6’lı Masa’yı dağıtır mı?

21:00 12.01.2023 (güncellendi: 12:45 13.01.2023)
YOLCU YOLUNDA GEREK
Ahmet Davutoğlu’nun sözleri 6’lı Masa’yı dağıtır mı?
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının gündeminde Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nun 6’lı Masa ile ilgili sözleri ve CHP Grup Başkanevekili Özel’in İçişleri Bakanı Soylu hakkındaki iddiaları vardı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanması durumda alacağı kararlarla ilgili sözleri tartışma konusu oldu.
Ahmet Davutoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanı karar alırken bizi dinlemez kendi karar alırsa kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, ülke yeniden seçime gider’ sözlerini programının gündemine taşıyan Enver Aysever, bu sözlerin 6’lı Masa’nın dağılmasına sebep olabileceğini söyledi.
Enver Aysever, programının devamında ise, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin iddialarını dinleyicileriyle birlikte ele aldı.
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