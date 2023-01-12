https://sputniknews.com.tr/20230112/ahmet-davutoglunun-sozleri-6li-masayi-dagitir-mi-1065707629.html

Ahmet Davutoğlu’nun sözleri 6’lı Masa’yı dağıtır mı?

Ahmet Davutoğlu’nun sözleri 6’lı Masa’yı dağıtır mı?

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının gündeminde Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nun 6’lı Masa ile ilgili sözleri ve CHP Grup... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T21:00+0300

2023-01-12T21:00+0300

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yolcu yolunda gerek

ahmet davutoğlu

özgür özel

süleyman soylu

6'lı masa

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Ahmet Davutoğlu’nun sözleri 6’lı Masa’yı dağıtır mı? Ahmet Davutoğlu’nun sözleri 6’lı Masa’yı dağıtır mı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanması durumda alacağı kararlarla ilgili sözleri tartışma konusu oldu.Ahmet Davutoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanı karar alırken bizi dinlemez kendi karar alırsa kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, ülke yeniden seçime gider’ sözlerini programının gündemine taşıyan Enver Aysever, bu sözlerin 6’lı Masa’nın dağılmasına sebep olabileceğini söyledi.Enver Aysever, programının devamında ise, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin iddialarını dinleyicileriyle birlikte ele aldı.

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2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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