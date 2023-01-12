https://sputniknews.com.tr/20230112/agri-kesici-midesini-deldi-1065666980.html

Ağrı kesici midesini deldi

Ağrı kesici midesini deldi

Konya'da karın ağrısı şikayetiyle kullandığı ağrı kesicilerden dolayı midesi delinen hasta, hayati risk oluşturan rahatsızlığından zamanında yapılan... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T12:18+0300

2023-01-12T12:18+0300

2023-01-12T12:18+0300

yaşam

ilaç

hasta

ağrı kesici

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103271/94/1032719448_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d9e644132ab103dbe9cc74f5b136647c.jpg

Konya'da bir genç karın ağrılarının şiddeti artınca başvurduğu hastanede midesinin delindiğini öğrendi.Özel bir şirkette CNC operatörü olarak çalışan 23 yaşındaki Onur Töngel, karın ağrısı şikayetiyle ağrı kesici kullanmaya başladı.Bir süre sonra ağrıları şiddetlenerek artan genç, Konya Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerde midesinin delindiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul, hastasının kendilerine şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servis üzerinden başvurduğunu söyledi.Hastanın yapılan tetiklerde midesinin delindiğini görünce hemen harekete geçtiklerini anlatan Cumbul, "Mide delinmesinde, mide içi karına yayılacağı için çok erken ve acil müdahale gerektirmektedir. Hastamızı acil ameliyata aldık ve mide delinmesi kısmını onardık" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221226/agrilari-dinsin-diye-ozel-hastanede-igne-vurduran-kadin-tekerlekli-sandalyeye-mahkum-oldu-1065039635.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilaç, hasta, ağrı kesici