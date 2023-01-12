https://sputniknews.com.tr/20230112/agri-kesici-midesini-deldi-1065666980.html
Ağrı kesici midesini deldi
Ağrı kesici midesini deldi
Konya'da karın ağrısı şikayetiyle kullandığı ağrı kesicilerden dolayı midesi delinen hasta, hayati risk oluşturan rahatsızlığından zamanında yapılan... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T12:18+0300
2023-01-12T12:18+0300
2023-01-12T12:18+0300
yaşam
ilaç
hasta
ağrı kesici
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Konya'da bir genç karın ağrılarının şiddeti artınca başvurduğu hastanede midesinin delindiğini öğrendi.Özel bir şirkette CNC operatörü olarak çalışan 23 yaşındaki Onur Töngel, karın ağrısı şikayetiyle ağrı kesici kullanmaya başladı.Bir süre sonra ağrıları şiddetlenerek artan genç, Konya Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerde midesinin delindiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul, hastasının kendilerine şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servis üzerinden başvurduğunu söyledi.Hastanın yapılan tetiklerde midesinin delindiğini görünce hemen harekete geçtiklerini anlatan Cumbul, "Mide delinmesinde, mide içi karına yayılacağı için çok erken ve acil müdahale gerektirmektedir. Hastamızı acil ameliyata aldık ve mide delinmesi kısmını onardık" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221226/agrilari-dinsin-diye-ozel-hastanede-igne-vurduran-kadin-tekerlekli-sandalyeye-mahkum-oldu-1065039635.html
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ilaç, hasta, ağrı kesici
Ağrı kesici midesini deldi
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Konya'da karın ağrısı şikayetiyle kullandığı ağrı kesicilerden dolayı midesi delinen hasta, hayati risk oluşturan rahatsızlığından zamanında yapılan müdahaleyle kurtuldu.
Konya'da bir genç karın ağrılarının şiddeti artınca başvurduğu hastanede midesinin delindiğini öğrendi.
Özel bir şirkette CNC operatörü olarak çalışan 23 yaşındaki Onur Töngel, karın ağrısı şikayetiyle ağrı kesici kullanmaya başladı.
Bir süre sonra ağrıları şiddetlenerek artan genç, Konya Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerde midesinin delindiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.
Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul, hastasının kendilerine şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servis üzerinden başvurduğunu söyledi.
Hastanın yapılan tetiklerde midesinin delindiğini görünce hemen harekete geçtiklerini anlatan Cumbul, "Mide delinmesinde, mide içi karına yayılacağı için çok erken ve acil müdahale gerektirmektedir. Hastamızı acil ameliyata aldık ve mide delinmesi kısmını onardık" dedi.