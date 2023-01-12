https://sputniknews.com.tr/20230112/abd-ypgnin-varligini-koruyup-muhalefet-uzerinden-turkiyede-operasyon-yapmak-istiyor-1065741732.html

'ABD, YPG’nin varlığını koruyup muhalefet üzerinden Türkiye’de operasyon yapmak istiyor'

'ABD, YPG’nin varlığını koruyup muhalefet üzerinden Türkiye’de operasyon yapmak istiyor'

Prof. Mehmet Yuva'ya göre, Türkiye'nin Rusya ve Suriye'ye düşman olma lüksü yok. Süreci asker ve istihbaratçıların yöneteceğini belirten Yuva, ABD'nin bunu... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T23:03+0300

2023-01-12T23:03+0300

2023-01-14T16:09+0300

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Türkiye'nin Suriye sorununda, Rusya Federasyonu'nun arabuluculuğunda 28 Aralık'a 11 yıl sonra ilk kez Türkiye ve Suriye savunma bakanlarının, istihbarat şefleri eşliğinde bir araya gelmesi yeni sürece dair tartışmaları tetikledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar sonra aşamalı bir 'normalleşme' sürecini gündeme taşımasıyla, savunma bakanlarından sonra önce dışişleri bakanları ardından liderler düzeyinde görüşmeler için umut ışığı belirdi.Türkiye'deki sığınmacı sorunu ve seçim süreci iktidarı adım atmaya sevk etmiş görünürken, Suriye yönetiminden de uzlaşma için gereken koşulların vurgulanmasına karşılık kapı aralık bırakılıyor. ABD öncülüğünde yürütülen Şam'da rejim değişikliği ajandasının boşa çıkarılmasından sonra Suriye yönetimiyle ilk ilişkiyi kurmuş olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de devreye girmesi dikkat çekici.Ancak ABD yönetimi, Türkiye'nin Suriye'de rejim değişikliği ajandasından tümden vazgeçmesi ve Şam ile uzlaşma olasılığından rahatsız. Dikkatler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ziyareti ve 18 Ocak'ta ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesine çevrilmiş durumda.Sürecin nasıl şekilleneceğini Şam Üniversitesi eski Öğretim Görevlisi Prof. Mehmet Yuva ile konuştuk.'Süreci askerler ve istihbaratçılar yönetiyor ve yönetecek Siyasilere bırakılmayacak kadar önemli'Prof. Mehmet Yuva'ya göre, Türkiye-Suriye görüşmeleri kaçınılmaz; süreci askerler ve istihbaratçılar yönetecek. İran'ın 'dışlanma' görüntüsünün giderilmesi çalışmalarına dikkat çeken Yuva, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye'nin ardından Suriye'yi ziyaret edeceğini kaydetti:'Sürece BAE ve Suudi Arabistan dahil olabilir'Yuva'ya göre İran'ı dışlayarak, Suudileri de sürecin dışında tutarak ilerlemek mümkün görünmüyor. Son dönemde Suriye'nin BAE ile ilişkilerindeki hızlı gelişmelere ve Arap dünyasında özgül ağırlıkları olan ülkelerin varlığına olumlu bakmasına atıf yapan Yuva, bölgede son dönemde İran'ı da içeren gerilimin azalması dahil meydana gelen değişimlere vurgu yaptı:‘Sihir sihirbazı vurdu’ tabirinden hareketle, BOP tarihte, ABD’nin sonunu getiren projenin adı olarak anılacak'Suriye'yi 'önemli bir fay hattı' diye niteleyen Prof. Yuva, ABD'nin Suriye'de başlattığı sürecin bugün tersine işlemesine dikkat çekti ve aktörlerin çıkarlarının farklılığını vurguladı Yuva, Suriye ile barışma sürecinin Türkiye'ye büyük siyasi ve ekonomik rahatlama getireceği değerlendirmesinde bulundu:'Tarihi önemde bir süreç var, muhalefetten çıt çıkmıyor. Davutoğlu'nun açıklamalarına rağmen...'Prof Yuva, Türkiye'de muhalefetin Suriye sorununu çözümü için geçmiş söylemlerine karşılık tarihi önemde bir süreç yaşanırken sergilediği tutuma dikkat çekti. 'Altılı Masa'dan Davutoğlu'nun olumsuz söylemleri dışında çıt çıkmadığını anımsatan Yuva, ABD ve NATO lehine Rusya, Çin ve İran'a karşı alınan olumsuz tavra vurgu yaptı:'Türkiye’nin Rusya ve Suriye ile düşman olma lüksü yoktur'Yuva, Suriye sorununun çözümü için girişimleri salt seçim yatırımı yahut iç siyaset meselesi olarak görmemek gerektiğini görüşünde. Yuva hem Türkiye hem Suriye açısından güvenliğin yanı sıra ticari ve ekonomik faydalara dikkat çekerken, "Türkiye'nin Rusya ve Suriye ile düşman olma lüksü yoktur" vurgusu yaptı:'ABD YPG’nin varlığını koruyup Türkiye’de operasyon yapabilir'ABD ile PKK/YPG'nin bu gelişmelerden kaygılı olduğunu söyleyen Yuva, Şam'a heyet göndererek özerklik ve ayrı askeri yapılanmanın kabulü karışısında petrol ve su kaynaklarının yeniden Suriye devletine verilmesi önerileri götürüldüğünü aktardı. Ancak Yuva'ya göre Şam, ABD'nin bölgedeki varlığı üzerinde psikolojik üstünlüğü, Türkiye ile uzlaşmanın sağlayacağını görmüş durumda. Yuva, ABD'nin artık eskisi gibi Türk hükümetinin BOP'daki görevleri yerine getirmesini sağlayamadığı için muhalefet üzerinden hamle yapabileceği görüşünde:

rusya

suriye

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2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, türkiye, rusya, abd, suriye, ypg, nato