https://sputniknews.com.tr/20230112/abd-medyasi-rusyanin-fuze-saldirilari-yuzunden-ukraynaya-silah-sevkiyati-bozuldu-1065691196.html

ABD medyası: Rusya’nın füze saldırıları yüzünden Ukrayna’ya silah sevkiyatı bozuldu

ABD medyası: Rusya’nın füze saldırıları yüzünden Ukrayna’ya silah sevkiyatı bozuldu

ABD merkezli 19Fortyfive sitesi, Rus ordusunun Ukrayna’daki altyapıya yönelik füze ve hava saldırılarının, Ukrayna ordusuna silah tedarik zincirinin... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T22:39+0300

2023-01-12T22:39+0300

2023-01-12T22:39+0300

ukrayna krizi

abd

medya

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065115746_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83bbe85f7f3600f3d44eb63f6e0b929b.jpg

Askeri analiz sitesi 19FortyFive’da yayımlanan Daniel Davis imzalı yazıda, “Rusya, topçu ateş gücü ve hassas güdümlü füzeler konusunda hâlâ büyük avantaja sahip. Onlar, Ukrayna genelinde enerji altyapısını ciddi şekilde bozdular. Bu yüzden Kiev, savaş alanındaki ordunun ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklar çekiyor” ifadesine yer verildi.Bazı emekli ABD’li generallerin, Ukrayna’nın savaşı kazanma şansına sahip olduğu yönündeki sözlerinin ciddiye alınmaması gerektiğini yazan Davis, mevcut duruma yönelik gözlemlerin bu iddiayı doğrulamadığını kaydetti.Uzman, “Çok dikkatli olmamız, ABD’nin Rusya’yla açıkça bir vekalet savaşı yürütmesi gerektiğini söyleyen emekli generallerin sözlerine itibar etmemeliyiz” ifadesini kullandı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, medya, ukrayna, ukrayna krizi