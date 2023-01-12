https://sputniknews.com.tr/20230112/abd-medyasi-rusyanin-fuze-saldirilari-yuzunden-ukraynaya-silah-sevkiyati-bozuldu-1065691196.html
ABD medyası: Rusya’nın füze saldırıları yüzünden Ukrayna’ya silah sevkiyatı bozuldu
ABD medyası: Rusya’nın füze saldırıları yüzünden Ukrayna’ya silah sevkiyatı bozuldu
ABD merkezli 19Fortyfive sitesi, Rus ordusunun Ukrayna’daki altyapıya yönelik füze ve hava saldırılarının, Ukrayna ordusuna silah tedarik zincirinin... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T22:39+0300
2023-01-12T22:39+0300
2023-01-12T22:39+0300
ukrayna krizi
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Askeri analiz sitesi 19FortyFive’da yayımlanan Daniel Davis imzalı yazıda, “Rusya, topçu ateş gücü ve hassas güdümlü füzeler konusunda hâlâ büyük avantaja sahip. Onlar, Ukrayna genelinde enerji altyapısını ciddi şekilde bozdular. Bu yüzden Kiev, savaş alanındaki ordunun ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklar çekiyor” ifadesine yer verildi.Bazı emekli ABD’li generallerin, Ukrayna’nın savaşı kazanma şansına sahip olduğu yönündeki sözlerinin ciddiye alınmaması gerektiğini yazan Davis, mevcut duruma yönelik gözlemlerin bu iddiayı doğrulamadığını kaydetti.Uzman, “Çok dikkatli olmamız, ABD’nin Rusya’yla açıkça bir vekalet savaşı yürütmesi gerektiğini söyleyen emekli generallerin sözlerine itibar etmemeliyiz” ifadesini kullandı.
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abd, medya, ukrayna, ukrayna krizi
abd, medya, ukrayna, ukrayna krizi
ABD medyası: Rusya’nın füze saldırıları yüzünden Ukrayna’ya silah sevkiyatı bozuldu
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ABD merkezli 19Fortyfive sitesi, Rus ordusunun Ukrayna’daki altyapıya yönelik füze ve hava saldırılarının, Ukrayna ordusuna silah tedarik zincirinin bozulmasına yol açtığını belirtti.
Askeri analiz sitesi 19FortyFive’
da yayımlanan Daniel Davis imzalı yazıda
, “Rusya, topçu ateş gücü ve hassas güdümlü füzeler konusunda hâlâ büyük avantaja sahip. Onlar, Ukrayna genelinde enerji altyapısını ciddi şekilde bozdular. Bu yüzden Kiev, savaş alanındaki ordunun ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklar çekiyor”
ifadesine yer verildi.
Bazı emekli ABD’li generallerin, Ukrayna’nın savaşı kazanma şansına sahip olduğu yönündeki sözlerinin ciddiye alınmaması gerektiğini yazan Davis, mevcut duruma yönelik gözlemlerin bu iddiayı doğrulamadığını kaydetti.
Uzman, “Çok dikkatli olmamız, ABD’nin Rusya’yla açıkça bir vekalet savaşı yürütmesi gerektiğini söyleyen emekli generallerin sözlerine itibar etmemeliyiz” ifadesini kullandı.