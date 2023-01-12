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Ankara ve İstanbul'da bazı özel okullara rekabet soruşturması açıldı
Ankara ve İstanbul'da bazı özel okullara rekabet soruşturması açıldı
Rekabet Kurulu, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T10:27+0300
2023-01-12T10:49+0300
türkiye
rekabet kurulu
rekabet kurumu
özel okul
özel okullar
soruşturma
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Rekabet Kurulu, İstanbul'da ve Ankara'da faaliyet gösteren bazı özel okullar hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, İstanbul'da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesinin fiyat tespiti yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Kurul, İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırmayı da sonuçlandırdı. Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Ankara merkezli faaliyet gösteren ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ, Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti., ESS Eğitim Hizmetleri AŞ, Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti., Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ, Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ ve Yükselen Koleji Eğitim AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.Kurulca soruşturma açılması, teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/rekabet-kurulu-baskanindan-zincir-market-aciklamasi-13-tedarikci-kartel-olusturmus-1064865410.html
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rekabet kurulu, rekabet kurumu, özel okul, özel okullar, soruşturma
rekabet kurulu, rekabet kurumu, özel okul, özel okullar, soruşturma

Ankara ve İstanbul'da bazı özel okullara rekabet soruşturması açıldı

10:27 12.01.2023 (güncellendi: 10:49 12.01.2023)
© AARekabet Kurulu
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA
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Rekabet Kurulu, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurulu, İstanbul'da ve Ankara'da faaliyet gösteren bazı özel okullar hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, İstanbul'da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesinin fiyat tespiti yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Kurul, İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırmayı da sonuçlandırdı. Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Ankara merkezli faaliyet gösteren ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ, Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti., ESS Eğitim Hizmetleri AŞ, Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti., Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ, Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ ve Yükselen Koleji Eğitim AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Kurulca soruşturma açılması, teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor.
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