Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Türk sularına geri ittiği kaçak göçmen sayısı 2022'de yüzde 57 arttı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Çanakkale’den Muğla’ya kadar kıyı şeridinde her gün onlarca kaçak göçmen, motorları sökülerek lastik bot ile can sallarında Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk ediliyor. Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına 2022 yılında geri itilen kaçak göçmen sayısı 26 bin 373 kişi oldu. Türk kara sularına geri itilen göçmenlerin çoğunlukla can salı ve lastik bot içinde, motorları sökülerek geri itildiği ortaya çıktı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 26 bin 373 kaçak göçmenin büyük çoğunluğunu ise Libya, Cezayir, Mısır, Fas ve Tunus’tan Yunanistan adalarına ulaşan kaçak göçmenler oluşturuyor.Uluslararası insani yardım kuruluşu Aegean Boat Report 2022 raporunu yayımladıNorveç merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Aegean Boat Report (Ege Tekne Raporu), Yunanistan’ın Ege kıyısında gerçekleştirdiği yasa dışı olayların 2022 yılı raporunu yayımladı.Raporda, Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından gerçekleştirilen 988 yasa dışı itmenin tescillendiği, çocuk, kadın ve erkek 26 bin 133 kişinin sığınma hakkı gasp edilerek Yunanistan hükümeti tarafından insan hakları ihlali gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda çocuk, kadın ve erkek 9 bin 656 kişinin toplam 575 cankurtaran salına konulduğu ve denizde çaresiz bir şekilde sürüklenen bu geri itme vakalarının 384'ünün kurtarma ekipmanları olan can salları kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi.Aegean Boat Report yöneticisi Tommy Olsen, Ocak 2020'den bu yana Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından erkek, kadın, çocuk olmak üzere toplam 51 bin 677 kişinin geri itildiğini ve bin 941 geri itme vakası tespit ettiklerini, bu vakaların 687'sinin can salları kullanılarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Olsen, “2022 yılında geri itme vakaları 2021 yılına göre yüzde 57.1, 2020 yılına göre yüzde 204.9 artış gösterdi. Geri itilenlerin sayısı 2021'e kıyasla yüzde 65.4, 2020'ye kıyasla yüzde 168.2 arttı. 2022'de geri itilen insanların yarısı Yunanistan Ege adalarında toplandı, geldikten sonra Yunanistan sahil güvenliğinden gemilerle denize geri taşındı ve bu çadır şeklindeki sallara zorla bindirildi” dedi.Temmuz 2022’den sonra geri itmeler artıYunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına en fazla geri itme olayının yaşandığı ay ağustos ve eylül ayları olurken, temmuz ayından itibaren aralık ayına kadar yoğun bir geri itme olayı gerçekleşti. 2022 yılının ilk 6 ayında toplam 9 bin 398 kaçak göçmen kurtarılırken, yılın ikinci yarısında bu rakam 16 bin 975’e ulaştı.Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına 12 ayda gerçekleştirilen geri itme olaylarında 26 bin 373 kaçak göçmen kurtarılırken, Türk Sahil Güvenlik ekipleri deniz yoluyla yasa dışı yollardan geçiş yapmak isteyen 13 bin 565 kaçak göçmeni yakaladı. Deniz dışında karada Sahil Güvenlik, jandarma ve emniyet tarafından yakalanan kaçak göçmen sayısı 9 bin 580 oldu. 2022 yılında denizde kurtarılan, yakalanan ve karada yakalanan kaçak göçmen sayısı ise 49 bin 518 oldu.41 kişi öldüYasa dışı yollardan lastik bot ve tekne ile kaçış sırasında yaşanan kazalarda 2021 yılında 15 kişi yaşamını yitirirken, 2022 yılında bu rakam 41’e çıktı. 2021 yılında 113 organizatör yakalındı, 2022 yılında ise bu rakam 293’e yükseldi. 2021 yılında 848 kaçak göçmen olayı yaşanırken, 2022 yılında yüzde 100 artarak bu sayı bin 617’e yükseldi. Aylara göre kurtarılan kaçak göçmen sayısı ocakta bin 536, şubatta bin 404, martta bin 129, nisanda bin 503, mayısta bin 827, haziranda bin 999, temmuzda 2 bin 111, ağustosta 3 bin 508, eylülde 3 bin 577, ekimde 2 bin 626, kasımda 2 bin 514 ve aralık ayında 2 bin 639 kişi oldu.Denizde yakalanan kaçak göçmen sayısı da ocakta 454, şubatta bin 272, martta bin 554, nisanda 984, mayısta 642, haziranda 727, temmuzda bin 194, ağustosta bin 763, eylülde bin 446, ekimde bin 794, kasımda 683 ve aralıkta bin 52 oldu.Aegean Boat Report (Ege Tekne Raporu) 2022 yılı faaliyet raporuna göre, 2022'de geri itme vakaları 2021'e göre yüzde 57,1, geri itilen kişi sayısı ise yüzde 65,4 arttı.

