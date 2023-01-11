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https://sputniknews.com.tr/20230111/yolcu-ucaginin-motoru-alev-aldi-1065631186.html
Yolcu uçağının motoru alev aldı
Yolcu uçağının motoru alev aldı
ABD’nin California eyaletindeki John Wayne Havalimanı'nda kalkış yapmak üzere pistte ilerleyen uçağın motoru alev aldı. 172 yolcunun bulunduğu uçaktan yoğun... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T14:03+0300
2023-01-11T14:03+0300
dünya
uçak
uçak kazası
uçak motoru
arıza
teknik arıza
yangın
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ABD’nin California eyaletinde bulunan John Wayne Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Atlanta'ya gitmek üzere pistte ilerleyen Delta Havayollarına ait yolcu uçağında patlama sesi duyulduğu, uçağın motor bölümünden alev ve duman çıktığı belirtildi. Pilotun uçağı durdurduğu aktarılırken, bir yolcu tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüde uçaktan yoğun duman yükseldiği kameraya yansıdı. İtfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği, tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın motorunda sorun meydana geldiği kaydedildi.
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uçak, uçak kazası, uçak motoru, arıza, teknik arıza, yangın
uçak, uçak kazası, uçak motoru, arıza, teknik arıza, yangın

Yolcu uçağının motoru alev aldı

14:03 11.01.2023
© AAPilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi
Pilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AA
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ABD’nin California eyaletindeki John Wayne Havalimanı'nda kalkış yapmak üzere pistte ilerleyen uçağın motoru alev aldı. 172 yolcunun bulunduğu uçaktan yoğun duman yükselirken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
ABD’nin California eyaletinde bulunan John Wayne Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı.
Atlanta'ya gitmek üzere pistte ilerleyen Delta Havayollarına ait yolcu uçağında patlama sesi duyulduğu, uçağın motor bölümünden alev ve duman çıktığı belirtildi. Pilotun uçağı durdurduğu aktarılırken, bir yolcu tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüde uçaktan yoğun duman yükseldiği kameraya yansıdı.
İtfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği, tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın motorunda sorun meydana geldiği kaydedildi.
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