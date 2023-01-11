https://sputniknews.com.tr/20230111/yolcu-ucaginin-motoru-alev-aldi-1065631186.html

Yolcu uçağının motoru alev aldı

Yolcu uçağının motoru alev aldı

ABD’nin California eyaletindeki John Wayne Havalimanı'nda kalkış yapmak üzere pistte ilerleyen uçağın motoru alev aldı. 172 yolcunun bulunduğu uçaktan yoğun... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T14:03+0300

2023-01-11T14:03+0300

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dünya

uçak

uçak kazası

uçak motoru

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teknik arıza

yangın

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ABD’nin California eyaletinde bulunan John Wayne Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Atlanta'ya gitmek üzere pistte ilerleyen Delta Havayollarına ait yolcu uçağında patlama sesi duyulduğu, uçağın motor bölümünden alev ve duman çıktığı belirtildi. Pilotun uçağı durdurduğu aktarılırken, bir yolcu tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüde uçaktan yoğun duman yükseldiği kameraya yansıdı. İtfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği, tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın motorunda sorun meydana geldiği kaydedildi.

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uçak, uçak kazası, uçak motoru, arıza, teknik arıza, yangın