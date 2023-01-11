https://sputniknews.com.tr/20230111/yakindogu-ve-ortadogu-ulkeleri-cinden-neler-satin-aliyor-1065642885.html

Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri Çin’den neler satın alıyor?

Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri Çin’den neler satın alıyor?

Ortadoğu bölgesi, Çin ile yapılan ticarette önemli rol oynuyor. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T17:51+0300

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Çin'den ithalat hacmine göre önde gelen ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve İsrail yer alıyor. Bölge ülkelerinin Çin'den ithalat rakamları ve başlıca ürün bilgileri, Sputnik'in infografiğinde.

çin

mısır

bae

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