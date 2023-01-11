https://sputniknews.com.tr/20230111/yakindogu-ve-ortadogu-ulkeleri-cinden-neler-satin-aliyor-1065642885.html
Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri Çin’den neler satın alıyor?
Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri Çin’den neler satın alıyor?
Ortadoğu bölgesi, Çin ile yapılan ticarette önemli rol oynuyor. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T17:51+0300
2023-01-11T17:51+0300
2023-01-11T17:52+0300
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Çin'den ithalat hacmine göre önde gelen ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve İsrail yer alıyor. Bölge ülkelerinin Çin'den ithalat rakamları ve başlıca ürün bilgileri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, ticaret, ithalat, çin, mısır, türkiye, bae, инфографика
infografik, ticaret, ithalat, çin, mısır, türkiye, bae, инфографика
Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri Çin’den neler satın alıyor?
17:51 11.01.2023 (güncellendi: 17:52 11.01.2023) Abone ol
Ortadoğu bölgesi, Çin ile yapılan ticarette önemli rol oynuyor.
Çin'den ithalat hacmine göre önde gelen ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve İsrail yer alıyor.
Bölge ülkelerinin Çin'den ithalat rakamları ve başlıca ürün bilgileri, Sputnik'in infografiğinde.