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Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri Çin’den neler satın alıyor?
Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri Çin’den neler satın alıyor?
Ortadoğu bölgesi, Çin ile yapılan ticarette önemli rol oynuyor. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
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Çin'den ithalat hacmine göre önde gelen ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve İsrail yer alıyor. Bölge ülkelerinin Çin'den ithalat rakamları ve başlıca ürün bilgileri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, ticaret, ithalat, çin, mısır, türkiye, bae, инфографика
infografik, ticaret, ithalat, çin, mısır, türkiye, bae, инфографика

Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri Çin’den neler satın alıyor?

17:51 11.01.2023 (güncellendi: 17:52 11.01.2023)
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Ortadoğu bölgesi, Çin ile yapılan ticarette önemli rol oynuyor.
Çin'den ithalat hacmine göre önde gelen ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve İsrail yer alıyor.
Bölge ülkelerinin Çin'den ithalat rakamları ve başlıca ürün bilgileri, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri Çin’den neler satın alıyor? - Sputnik Türkiye
İnfografik Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri Çin’den neler satın alıyor? - Sputnik Türkiye
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