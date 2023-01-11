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Vinçle kuzu indirerek çakarlı otomobiline bindiren kişiye para cezası
Vinçle kuzu indirerek çakarlı otomobiline bindiren kişiye para cezası
İstanbul’da vinçle kuzu indirerek çakarlı otomobiline bindirip trafikte seyreden ve sosyal medyada görüntülerini paylaşan bir şahıs hakkında İstanbul Emniyet... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T16:05+0300
2023-01-11T16:16+0300
yaşam
türkiye
vinç
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir şahıs, vinçle kuzu indirip çakarlı otomobiline bindirerek görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada viral olan videoda aracın çakar-siren tertibatı kullanarak trafikte seyir halinde olması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, araç sürücüsünün A.F. simli şahıs olduğu, araca yönelik yapılan sorgulamada 'Koruma - Tahsis' şerhinin bulunmadığı tespit edildi. Konu ile ilgili olarak A.F. isimli şahıs hakkında “Mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak” suçundan bin 823 lira ve “Film Cam” kullanması suçundan 427 lira olmak üzere toplamda 2 bin 250 lira cezai işlem uygulanarak çakar tertibatı söktürüldü. Öte yandan sosyal medyada viral olan videoya birçok kişi tepki gösterdi. Paylaşılan videoda ise A.F. isimli şahsın vinçle kuzu indirerek çakarlı otomobiline bindirmesi ve trafikte seyir halinde olduğu görüldü.
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türkiye, vinç, kuzu
türkiye, vinç, kuzu

Vinçle kuzu indirerek çakarlı otomobiline bindiren kişiye para cezası

16:05 11.01.2023 (güncellendi: 16:16 11.01.2023)
© İHAVinç ile kuzu taşıdılar
Vinç ile kuzu taşıdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© İHA
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İstanbul’da vinçle kuzu indirerek çakarlı otomobiline bindirip trafikte seyreden ve sosyal medyada görüntülerini paylaşan bir şahıs hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir şahıs, vinçle kuzu indirip çakarlı otomobiline bindirerek görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medyada viral olan videoda aracın çakar-siren tertibatı kullanarak trafikte seyir halinde olması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, araç sürücüsünün A.F. simli şahıs olduğu, araca yönelik yapılan sorgulamada 'Koruma - Tahsis' şerhinin bulunmadığı tespit edildi. Konu ile ilgili olarak A.F. isimli şahıs hakkında “Mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak” suçundan bin 823 lira ve “Film Cam” kullanması suçundan 427 lira olmak üzere toplamda 2 bin 250 lira cezai işlem uygulanarak çakar tertibatı söktürüldü.
Öte yandan sosyal medyada viral olan videoya birçok kişi tepki gösterdi. Paylaşılan videoda ise A.F. isimli şahsın vinçle kuzu indirerek çakarlı otomobiline bindirmesi ve trafikte seyir halinde olduğu görüldü.
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