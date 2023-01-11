https://sputniknews.com.tr/20230111/ukrayna-14-rus-esiri-iade-etti-1065653219.html
Ukrayna, 14 Rus esiri iade etti
Ukrayna, 14 Rus esiri iade etti
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) İnsan Hakları Yetkilisi Darya Morozova, Ukrayna’dan 14 DHC’li askerin evlerine döndüğünü duyurdu. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T23:24+0300
2023-01-11T23:24+0300
2023-01-11T23:24+0300
ukrayna krizi
rusya
asker
esir takası
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Morozova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi haber. Ukrayna esaretinden kurtarılan 14 cumhuriyet savunucusu daha evlerine dönüyor. Bu savaşçılar, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasının 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen yeni aşamasına dahil edildi” diye yazdı.Takas edilen askerlerin Rusya’nın diğer bölgelerinde ilk tıbbi yardım aldığını ve şimdi evlerine dönmek üzere yola çıktığını belirtti.
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rusya, asker, esir takası
rusya, asker, esir takası
Ukrayna, 14 Rus esiri iade etti
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) İnsan Hakları Yetkilisi Darya Morozova, Ukrayna’dan 14 DHC’li askerin evlerine döndüğünü duyurdu.
Morozova, Telegram
hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi haber. Ukrayna esaretinden kurtarılan 14 cumhuriyet savunucusu daha evlerine dönüyor. Bu savaşçılar, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasının 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen yeni aşamasına dahil edildi” diye yazdı.
Takas edilen askerlerin Rusya’nın diğer bölgelerinde ilk tıbbi yardım aldığını ve şimdi evlerine dönmek üzere yola çıktığını belirtti.