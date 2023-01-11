https://sputniknews.com.tr/20230111/ukrayna-14-rus-esiri-iade-etti-1065653219.html

Ukrayna, 14 Rus esiri iade etti

Ukrayna, 14 Rus esiri iade etti

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) İnsan Hakları Yetkilisi Darya Morozova, Ukrayna’dan 14 DHC’li askerin evlerine döndüğünü duyurdu. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T23:24+0300

2023-01-11T23:24+0300

2023-01-11T23:24+0300

ukrayna krizi

rusya

asker

esir takası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653395_16:0:425:230_1920x0_80_0_0_ad67801d54cb46777a1c93c3b61fed02.png

Morozova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi haber. Ukrayna esaretinden kurtarılan 14 cumhuriyet savunucusu daha evlerine dönüyor. Bu savaşçılar, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasının 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen yeni aşamasına dahil edildi” diye yazdı.Takas edilen askerlerin Rusya’nın diğer bölgelerinde ilk tıbbi yardım aldığını ve şimdi evlerine dönmek üzere yola çıktığını belirtti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, asker, esir takası