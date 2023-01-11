https://sputniknews.com.tr/20230111/super-lig-takimlarinin-harcama-limitleri-belli-oldu-1065651830.html

Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

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spor

süper lig

spor toto süper lig

transfer

harcama

türkiye futbol federasyonu (tff)

limit

futbol

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Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor'a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş'a 981 milyon lira harcama limiti verdi.Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:Bu arada kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

https://sputniknews.com.tr/20230103/genclerbirligi-transfer-yasagini-kaldirdi-1065348059.html

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süper lig, spor toto süper lig, transfer, harcama, türkiye futbol federasyonu (tff), limit, futbol