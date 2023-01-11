https://sputniknews.com.tr/20230111/super-lig-takimlarinin-harcama-limitleri-belli-oldu-1065651830.html
Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu
Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T22:43+0300
2023-01-11T22:43+0300
2023-01-11T22:43+0300
spor
süper lig
spor toto süper lig
transfer
harcama
türkiye futbol federasyonu (tff)
limit
futbol
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Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor'a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş'a 981 milyon lira harcama limiti verdi.Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:Bu arada kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.
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süper lig, spor toto süper lig, transfer, harcama, türkiye futbol federasyonu (tff), limit, futbol
süper lig, spor toto süper lig, transfer, harcama, türkiye futbol federasyonu (tff), limit, futbol
Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor'a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş'a 981 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
Süper Lig Takımlar
Takım Harcama Limiti (TL)
%40 Sapma Dahil
Takım Harcama Limiti (TL)
1.Trabzonspor
744.527.045
1.042.337.863
2.Fenerbahçe
1.134.152.391
1.587.813.348
3.Arabam.com Konyaspor
206.164.520
288.630.328
4.Medipol Başakşehir
286.872.606
401.621.648
5.Corendon Alanyaspor
185.810.956
260.135.339
6.Beşiktaş
700.774.651
981.084.511
7.Fraport TAV Antalyaspor
198.447.905
277.827.066
8.Vavacars Fatih Karagümrük
133.307.309
186.630.232
9.Adana Demirspor
287.558.866
402.582.412
10.Demir Grup Sivasspor
269.432.666
377.205.732
11.Kasımpaşa
171.317.390
239.844.346
12.Atakaş Hatayspor
180.937.033
253.311.846
13.Galatasaray
1.104.157.487
1.545.820.482
14.Yukatel Kayserispor
136.325.484
190.855.678
Bu arada kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.