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https://sputniknews.com.tr/20230111/slovenyada-anayasa-mahkemesi-escinsel-evlilik-referandumunun-kabul-edilmezligini-onadi-1065649848.html
Slovenya'da Anayasa Mahkemesi, 'eşcinsel evlilik referandumu'nun kabul edilmezliğini onayladı
Slovenya'da Anayasa Mahkemesi, 'eşcinsel evlilik referandumu'nun kabul edilmezliğini onayladı
Slovenya Anayasa Mahkemesi, eşcinsel evliliklerin ve eşcinsellerin evlat edinebilmesinin yolunu açabilecek referandumun kabul edilmezliğini onayladı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
lgbti
slovenya
eşcinsel evlilik
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Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, aile kanununda değişiklikleri içeren referandumun, kabul edilemez ve anayasaya aykırı olduğu belirtildi.Slovenya Ulusal Meclisinin kararının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Meclis, eşcinsel evliliklere ilişkin referandumun kabul edilemez olduğuna karar verdi. Bize gelen başvuru doğrultusunda biz de bu kararı değerlendirdik. 7 üye meclisin kararını onadı, 1 üye ise karşıt görüş bildirdi." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, ülkede farklı cinsiyetten 2 kişinin evlenmesinin kanunen kabul edilebilir olduğu anımsatılarak, "Eşcinsel partnerlerin resmi bir birliktelik yapması yasal değildir ve çocuk evlat edinemezler." değerlendirmesinde bulunuldu.Slovenya Ulusal Meclisi, geçen yılın ekim ayında evlilik eşitliğine ilişkin referandumu oylamış ve milletvekillerinin çoğunluğu, bu referandumun "kabul edilemez" olduğuna karar vermişti.Bir sivil toplum kuruluşu, meclis kararının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
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lgbti, slovenya, eşcinsel evlilik
lgbti, slovenya, eşcinsel evlilik

Slovenya'da Anayasa Mahkemesi, 'eşcinsel evlilik referandumu'nun kabul edilmezliğini onayladı

21:18 11.01.2023 (güncellendi: 21:19 11.01.2023)
© AFP 2023 / JURE MAKOVECSlovenya'nın başkenti Ljubljana'da LGBTİ Onur Yürüyüşü, 2016
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da LGBTİ Onur Yürüyüşü, 2016 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AFP 2023 / JURE MAKOVEC
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Slovenya Anayasa Mahkemesi, eşcinsel evliliklerin ve eşcinsellerin evlat edinebilmesinin yolunu açabilecek referandumun kabul edilmezliğini onayladı.
Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, aile kanununda değişiklikleri içeren referandumun, kabul edilemez ve anayasaya aykırı olduğu belirtildi.
Slovenya Ulusal Meclisinin kararının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Meclis, eşcinsel evliliklere ilişkin referandumun kabul edilemez olduğuna karar verdi. Bize gelen başvuru doğrultusunda biz de bu kararı değerlendirdik. 7 üye meclisin kararını onadı, 1 üye ise karşıt görüş bildirdi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ülkede farklı cinsiyetten 2 kişinin evlenmesinin kanunen kabul edilebilir olduğu anımsatılarak, "Eşcinsel partnerlerin resmi bir birliktelik yapması yasal değildir ve çocuk evlat edinemezler." değerlendirmesinde bulunuldu.
Slovenya Ulusal Meclisi, geçen yılın ekim ayında evlilik eşitliğine ilişkin referandumu oylamış ve milletvekillerinin çoğunluğu, bu referandumun "kabul edilemez" olduğuna karar vermişti.
Bir sivil toplum kuruluşu, meclis kararının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
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