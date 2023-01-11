https://sputniknews.com.tr/20230111/slovenyada-anayasa-mahkemesi-escinsel-evlilik-referandumunun-kabul-edilmezligini-onadi-1065649848.html

Slovenya'da Anayasa Mahkemesi, 'eşcinsel evlilik referandumu'nun kabul edilmezliğini onayladı

Slovenya'da Anayasa Mahkemesi, 'eşcinsel evlilik referandumu'nun kabul edilmezliğini onayladı

Slovenya Anayasa Mahkemesi, eşcinsel evliliklerin ve eşcinsellerin evlat edinebilmesinin yolunu açabilecek referandumun kabul edilmezliğini onayladı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T21:18+0300

2023-01-11T21:18+0300

2023-01-11T21:19+0300

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eşcinsel evlilik

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Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, aile kanununda değişiklikleri içeren referandumun, kabul edilemez ve anayasaya aykırı olduğu belirtildi.Slovenya Ulusal Meclisinin kararının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Meclis, eşcinsel evliliklere ilişkin referandumun kabul edilemez olduğuna karar verdi. Bize gelen başvuru doğrultusunda biz de bu kararı değerlendirdik. 7 üye meclisin kararını onadı, 1 üye ise karşıt görüş bildirdi." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, ülkede farklı cinsiyetten 2 kişinin evlenmesinin kanunen kabul edilebilir olduğu anımsatılarak, "Eşcinsel partnerlerin resmi bir birliktelik yapması yasal değildir ve çocuk evlat edinemezler." değerlendirmesinde bulunuldu.Slovenya Ulusal Meclisi, geçen yılın ekim ayında evlilik eşitliğine ilişkin referandumu oylamış ve milletvekillerinin çoğunluğu, bu referandumun "kabul edilemez" olduğuna karar vermişti.Bir sivil toplum kuruluşu, meclis kararının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

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