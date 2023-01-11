https://sputniknews.com.tr/20230111/sahte-fizyoterapist-hastanin-belini-cekerken-fitigini-patlatti-1065617884.html

Sahte fizyoterapist hastanın belini çekerken fıtığını patlattı

Sahte fizyoterapist hastanın belini çekerken fıtığını patlattı

Kendisini fizyoterapist olarak tanıtan G.K., belini çektiği Rahman E.’nin fıtığını patlattı. Tedavi yetkisi olmadığı belirlenen sahte fizyoterapiste 5 yıl... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T09:08+0300

2023-01-11T09:08+0300

2023-01-11T09:08+0300

türkiye

fizyoterapist

sahte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/1f/1043124971_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0e5120f08b4ed53ac4af148d61e7a972.jpg

Bursa'da yaşayan ve bir otomotiv şirketinde çalışan Rahman E. (35), gördüğü tedaviye rağmen bel fıtığı şikâyetleri sürünce Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K.'ya başvurdu.2020'nin Kasım ayında G.K.'nın İstanbul Kadıköy'deki muayenehanesine giden Rahman E., bir hafta arayla 4 seans aldı. Her seans için 600 lira ödedi. Yurtdışında eğitim aldığını söyleyen G.K., Rahman E.'nin belini çekti.Bu sırada fıtığı patlayan adamın fıtık içindeki sıvı omurilik sinirlerine baskı yaptı. Bursa'ya dönen Rahman E.'nin belden aşağısı tutmaz oldu. Apar topar ameliyat olan Rahman E., ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı.Belinden aşağısı uyuşuk, işinden olduSavcılığa suç duyurusunda bulunan Rahman E., "7 ay rapor aldım, işe gidemedim. 8 yıllık işimden oldum. Kredilerimi ödeyemedim, geçimimi sağlayamadım. Ağır depresyon geçirdim. Yanlış uygulama sonucu belimden aşağı uyuşuklukla yaşamak zorunda kaldım. G.K. 'Özür dilerim, maddi ve manevi arkandayım' dedi ancak bir daha aramadı" dedi.İfadesi alınan G.K. ise Uzakdoğu'da masaj eğitimi aldığını ve terapistlik yaptığını, uygulamalar sonucu çok sayıda kişinin rahata erdiğini söyleyerek suçlamayı reddetti.Tedavi merkezini kapattığı belirtilen G.K.'nın tedavi yetkisinin bulunmadığı belirlendi. Diploması olmadığı halde hasta tedavi eden G.K. için 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230107/erzincanda-sahte-dis-hekimi-10-kisiyi-dolandirdi--1065491341.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fizyoterapist, sahte