https://sputniknews.com.tr/20230111/rusyanin-unlu-cizgi-film-karakteri-ceburaska-ukraynada-isgalci-ilan-edildi-1065641826.html
Rusya'nın ünlü çizgi film karakteri Çeburaşka, Ukrayna'da 'işgalci' ilan edildi
Rusya'nın ünlü çizgi film karakteri Çeburaşka, Ukrayna'da 'işgalci' ilan edildi
Rusya'da ünlü yazar Eduard Uspenskiy'in kitabından uyarlanarak 1 Ocak 2023'te beyaz perdede gösterime giren Çeburaşka filminin ana karakteri, Kiev'deki... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T17:13+0300
2023-01-11T17:13+0300
2023-01-11T17:13+0300
ukrayna krizi
çeburaşka
ukrayna
timsah gena
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Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından Rus kültürünün önde gelen birçok sembol isminin yasaklandığı Ukrayna'da, bu kez Sovyetlerden bugüne çocukların sevgilisi olan çizgi film karakteri Çeburaşka hedef tahtasına oturtuldu. Ukraina.ru'nun haberine göre Kiev'deki okullarda, beyaz perdede yeniden hayat bulan Çeburaşka'nın 'işgalci' olarak nitelendiği ve üzerine kırmızı çarpı işareti çekildiği broşürler asılmaya başlandı. Haberde, filmin Rusya'da en yüksek gişe yapan yerli film olarak rekor kırmasının ardından Ukraynalı çocukların da ilgisini çekmesinin Banderacılar tarafından hoş karşılanmadığına dikkat çekildi. Ukraynalıların Rusya'ya ilgi göstermesinin Banderacılar için 'keskin bıçak' olduğu ifade edildi. Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku'nda milyonlarca çocuk Timsah Gena ve Çeburaşka'nın maceralarını izleyerek büyümüştü. Çeburaşka çizgi film olarak ilk kez 1971 yılında televizyonda yayımlanmıştı. Büyük kulaklı, kahverengi tüylü tuhaf bir yaratık olan Çeburaşka Japonya'da o kadar popüler olmuştu ki 2000 yılında karakterin maceraları yeniden animasyon serisi olarak yayınlanmıştı. Çeburaşka aynı zamanda 2004'te Atina Olimpiyatları'nda Rusya'nın resmi maskotu olarak seçilmişti. Çizgi filmdeki müziklerden biri olan ve 2017'de hayatını kaybeden Sovyet müzisyen Vladimir Shainskiy tarafından bestelenen şarkı da Rusya'da doğum günlerinde söylenen şarkı haline gelmişti.
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çeburaşka, ukrayna, timsah gena
çeburaşka, ukrayna, timsah gena
Rusya'nın ünlü çizgi film karakteri Çeburaşka, Ukrayna'da 'işgalci' ilan edildi
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Rusya'da ünlü yazar Eduard Uspenskiy'in kitabından uyarlanarak 1 Ocak 2023'te beyaz perdede gösterime giren Çeburaşka filminin ana karakteri, Kiev'deki okullarda protesto edildi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından Rus kültürünün önde gelen birçok sembol isminin yasaklandığı Ukrayna'da, bu kez Sovyetlerden bugüne çocukların sevgilisi olan çizgi film karakteri Çeburaşka hedef tahtasına oturtuldu.
Ukraina.ru'nun haberine göre Kiev'deki okullarda, beyaz perdede yeniden hayat bulan Çeburaşka'nın 'işgalci' olarak nitelendiği ve üzerine kırmızı çarpı işareti çekildiği broşürler asılmaya başlandı.
Haberde, filmin Rusya'da en yüksek gişe yapan yerli film olarak rekor kırmasının ardından Ukraynalı çocukların da ilgisini çekmesinin Banderacılar tarafından hoş karşılanmadığına dikkat çekildi. Ukraynalıların Rusya'ya ilgi göstermesinin Banderacılar için 'keskin bıçak' olduğu ifade edildi.
Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku'nda milyonlarca çocuk Timsah Gena ve Çeburaşka'nın maceralarını izleyerek büyümüştü. Çeburaşka çizgi film olarak ilk kez 1971 yılında televizyonda yayımlanmıştı. Büyük kulaklı, kahverengi tüylü tuhaf bir yaratık olan Çeburaşka Japonya'da o kadar popüler olmuştu ki 2000 yılında karakterin maceraları yeniden animasyon serisi olarak yayınlanmıştı.
Çeburaşka aynı zamanda 2004'te Atina Olimpiyatları'nda Rusya'nın resmi maskotu olarak seçilmişti.
Çizgi filmdeki müziklerden biri olan ve 2017'de hayatını kaybeden Sovyet müzisyen Vladimir Shainskiy tarafından bestelenen şarkı da Rusya'da doğum günlerinde söylenen şarkı haline gelmişti.