https://sputniknews.com.tr/20230111/rus-hava-indirme-birlikleri-soledari-kuzeyden-ve-guneyden-ablukaya-aldi-kentte-catismalar-suruyor-1065635959.html
Rus hava indirme birlikleri Soledar'ı kuzeyden ve güneyden ablukaya aldı, kentte çatışmalar sürüyor
Rus hava indirme birlikleri Soledar'ı kuzeyden ve güneyden ablukaya aldı, kentte çatışmalar sürüyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin Soledar kentini kuzeyden ve güneyden ablukaya aldıklarını, kentin içinde... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T15:20+0300
2023-01-11T15:20+0300
2023-01-11T15:20+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
çatışma
soledar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/06/1064253542_0:300:3073:2028_1920x0_80_0_0_22ac3a5d75c889f8201c956e4e0e5a25.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’daki özel harekatında kritik öneme sahip kentlerden biri olan Soledar’ın Rus hava indirme birlikleri tarafından güneyden ve kuzeyden ablukaya alındığını aktardı.Konaşenkov, “Hava indirme birlikleri, Soledar'ı kuzey ve güney yönlerinden ablukaya aldı. Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, düşmanın tutunma noktalarını vuruyor. Saldırı mangaları kentin içinde çatışıyor” diye konuştu.Soledar Donetsk'in yaklaşık 75 km kuzeyinde ve Artyomovsk (Bahmut) kentinin yaklaşık 10 km kuzeyinde yer alıyor. Rus ordusu aralık başlarından bu yana yerleşimleri kontrolüne geçirerek bu yöndeki ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Soledar yönünü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için en ‘sıcak ve acı verici’ yönlerden biri olarak tanımlamıştı.‘Rus ordusu Soledar’ın güneybatısındaki Podgornoye yerleşimini kurtardı’Tümgeneral Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk yönünde ilerleyişini sürdürerek Soledar’ın güneybatısındaki Podgornoye yerleşimini kurtardıklarını söyledi.Rus komutan, Rus ordusunun bu yönde girdiği çatışmalar sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 61. mekanize ve 17. tank tugaylarından 80 askeri etkisiz hale getirdikleri, bir tankı, üç zırhlı muharebe aracını ve iki otomobili imha ettikleri bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230111/kremlin-turkiyenin-ukraynaya-misket-bombasi-gonderdigi-haberlerinin-guvenilirligini-sorguladi-1065628159.html
rusya
ukrayna
soledar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/06/1064253542_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_328d6f6d7de55bc6f2c9f8aad1e91245.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, çatışma, soledar
rusya, ukrayna, çatışma, soledar
Rus hava indirme birlikleri Soledar'ı kuzeyden ve güneyden ablukaya aldı, kentte çatışmalar sürüyor
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin Soledar kentini kuzeyden ve güneyden ablukaya aldıklarını, kentin içinde çatışmaların sürdüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’daki özel harekatında kritik öneme sahip kentlerden biri olan Soledar’ın Rus hava indirme birlikleri tarafından güneyden ve kuzeyden ablukaya alındığını aktardı.
Konaşenkov, “Hava indirme birlikleri, Soledar'ı kuzey ve güney yönlerinden ablukaya aldı. Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, düşmanın tutunma noktalarını vuruyor. Saldırı mangaları kentin içinde çatışıyor” diye konuştu.
Soledar Donetsk'in yaklaşık 75 km kuzeyinde ve Artyomovsk (Bahmut) kentinin yaklaşık 10 km kuzeyinde yer alıyor. Rus ordusu aralık başlarından bu yana yerleşimleri kontrolüne geçirerek bu yöndeki ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Soledar yönünü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için en ‘sıcak ve acı verici’ yönlerden biri olarak tanımlamıştı.
‘Rus ordusu Soledar’ın güneybatısındaki Podgornoye yerleşimini kurtardı’
Tümgeneral Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk yönünde ilerleyişini sürdürerek Soledar’ın güneybatısındaki Podgornoye yerleşimini kurtardıklarını söyledi.
Rus komutan, Rus ordusunun bu yönde girdiği çatışmalar sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 61. mekanize ve 17. tank tugaylarından 80 askeri etkisiz hale getirdikleri, bir tankı, üç zırhlı muharebe aracını ve iki otomobili imha ettikleri bilgisini verdi.