https://sputniknews.com.tr/20230111/polonyada-yuksek-gaz-fiyati-yuzunden-ulkenin-en-eski-porselen-fabrikasi-iflas-etti-1065611038.html

Polonya’da yüksek gaz fiyatı yüzünden ülkenin en eski porselen fabrikası iflas etti

Polonya’da yüksek gaz fiyatı yüzünden ülkenin en eski porselen fabrikası iflas etti

Polonya’da, yaklaşık 200 yıllık tarihe sahip porselen fabrikasının yüksek doğalgaz fiyatı yüzünden iflas ettiği belirtildi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T00:37+0300

2023-01-11T00:37+0300

2023-01-11T00:37+0300

avrupa'da enerji krizi

polonya

avrupa

gaz

porselen

fabrika

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Wyborcza gazetesinin haberinde, “Meşhur şirketlerde toplu işten çıkarmalar. Walbrzych’teki Bölge Çalışma Bürosu iki başvuru aldı. İlki, Krzysztof porselen fabrikasıyla, ikincisi de fayans üreticisi Cersanite ile ilgili” ifadesine yer verildi.Krzysztof porselen fabrikasında 70 kişinin işini kaybedeceği kaydedildi. Walbrzych Bölge Çalışma Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “Şirket, gerekçede, işten çıkarmaların gaz piyasasındaki durumdan kaynaklanan ekonomik faaliyetlerin sona ermesiyle ilgili olduğunu belirtti. Söz konusu, hammadde fiyatlarının yükselmesi ve gaz tedarikiyle ilgili kontratların imzalanmaması” dendi.Krzysztof porselen fabrikasındaki sorunlar koronavirüs pandemisi sırasında başlamıştı. Pandemi öncesinde 320 kişinin çalıştığı fabrika her yıl yaklaşık 10 milyon porselen yemek takımı üretiliyordu. Koronavirüs yüzünden şirketin durumu kötüleşmişti. 2020’de planlanan satışların sadece yüzde 65’ini gerçekleştiren fabrika, 140 çalışanını işten çıkarmak zorunda kalmıştı.Walbrzych Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ne yazık ki Krzysztof porselen fabrikasının tasfiyesiyle bir dönem kapanıyor. Üzücü, çünkü Walbrzych’teki aktif porselen fabrikalarının sonuncusuydu” ifadesine yer verildi.

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polonya, avrupa, gaz, porselen, fabrika