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https://sputniknews.com.tr/20230111/polonya-basbakani-morawiecki-para-biriminde-euroya-gecisin-fiyatlarda-artisa-yol-acacagini-soyledi-1065610128.html
Polonya Başbakanı Morawiecki, para biriminde euro'ya geçişin fiyatlarda artışa yol açacağını söyledi
Polonya Başbakanı Morawiecki, para biriminde euro'ya geçişin fiyatlarda artışa yol açacağını söyledi
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkenin avroya geçme ihtimaline şiddetle karşı çıktı ve bunun Hırvatistan'da yakın zamanda benimsenmesinin "kaosa" ve... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T00:08+0300
2023-01-11T00:08+0300
dünya
polonya
euro
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Başbakan Morawiecki, yaptığı açıklamada, Polonya'nın para birimi zloti yerine euro kullanmaya başlaması durumunda bunun halihazırda yüzde 17'nin üzerinde olan enflasyonu artıracağını savundu.Başbakan, bunun Polonyalılar için yaşam maliyetini artacağını belirtti.1 Ocak'ta avroya geçen AB üyesi Hırvatistan'ın 'kaos' gördüğünü ve fiyatların 'fahiş' seviyelere ulaştığını değerlendiren Morawiecki, "Hırvatistan'daki fiyatlardaki kaos bizim için bir uyarı görevi görmeli." dedi.Morawiecki, ülkenin euro geçmeyi düşünmeye başlayabilmesi için Polonya'daki gelir düzeylerinin AB ortalamasına yaklaşması gerektiğini kaydetti.Polonya, avroya geçiş için bir tarih belirlemedi.
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polonya, euro
polonya, euro

Polonya Başbakanı Morawiecki, para biriminde euro'ya geçişin fiyatlarda artışa yol açacağını söyledi

00:08 11.01.2023
© AAeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AA
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkenin avroya geçme ihtimaline şiddetle karşı çıktı ve bunun Hırvatistan'da yakın zamanda benimsenmesinin "kaosa" ve yaşam maliyetinde bir artışa neden olduğunu söyledi.
Başbakan Morawiecki, yaptığı açıklamada, Polonya'nın para birimi zloti yerine euro kullanmaya başlaması durumunda bunun halihazırda yüzde 17'nin üzerinde olan enflasyonu artıracağını savundu.
Başbakan, bunun Polonyalılar için yaşam maliyetini artacağını belirtti.
1 Ocak'ta avroya geçen AB üyesi Hırvatistan'ın 'kaos' gördüğünü ve fiyatların 'fahiş' seviyelere ulaştığını değerlendiren Morawiecki, "Hırvatistan'daki fiyatlardaki kaos bizim için bir uyarı görevi görmeli." dedi.
Morawiecki, ülkenin euro geçmeyi düşünmeye başlayabilmesi için Polonya'daki gelir düzeylerinin AB ortalamasına yaklaşması gerektiğini kaydetti.
Polonya, avroya geçiş için bir tarih belirlemedi.
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