https://sputniknews.com.tr/20230111/pfizerdan-bir-bilim-insani-2021de-asinin-kalp-iltihabi-yaptigina-dair-endisesini-dile-getirmis-1065640362.html

Pfizer'dan bir bilim insanı, 2021'de aşının kalp iltihabı yaptığına dair endişesini dile getirmiş

Pfizer'dan bir bilim insanı, 2021'de aşının kalp iltihabı yaptığına dair endişesini dile getirmiş

Project Veritas tarafından yayınlanan gizli çekim bir videoya göre ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın kıdemli araştrmacılarından Chris Croce'nin 2021'de Kovid-19... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T16:34+0300

2023-01-11T16:34+0300

2023-01-11T16:41+0300

koronavirüs

pfizer

koronavirüs aşısı

miyokardit

kovid-19

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ABD'li aşırı sağcı Project Veritas'ın paylaştığı gizli çekim videoda, ABD'li ilaç devi Pfizer'ın kıdemli araştırmacılarından Chris Croce'nin, mRNA teknolojisi kullanılarak üretilen Kovid-19 aşılarının kalp iltihabına neden olduğuna dair endişesini dile getirdiği görüldü.Virüse karşı ilk aşılardan birini üreten Pfizer, geliştirdiği aşının Kovid-19'a karşı risk grubunda olmayan gençlerde de 'yüzde 100 güvenli ve etkili' olduğunu öne sürmüştü.Videoda Croce, mRNA aşılarıyla miyokardite arasında ilişki tespit edildiğini kabul ettiğini söylüyor. Croce, hastalardan alınan yaklaşık 3 bin kan örneğinin test için bir laboratuvara gönderildiğini belirtiyor.Amerikan Kalp Derneği'nin Circulation dergisinde bulgularını yayınlayan Harvard Tıp Fakültesi araştırmacıları, 'serbest spike antijenlerinin' gençlerde artan miyokardit riski ile ilişkili olduğunu ifade etti.Twitter'a Pfizer baskısıElon Musk, 'Twitter Dosyaları' ismiyle sürdürdüğü ifşaatın 12'incisini, Kovid-19 aşılarıyla ilgili eleştirel görüşler paylaşan gazeteci Alex Berenson aracılığıyla yaparken, gazetecinin tweet'ini, "Bazı komplo teorileri aslında doğrudur" diyerek paylaşmıştı.Berenson, Gottlieb tarafından Twitter yöneticisi Todd O'Boyle'a, Trump yönetimi yetkilisi Dr. Brett Giroir'in Twitter'daki, "Artık Kovid-19 doğal bağışıklığının aşı bağışıklığından üstün olduğu açık. Bir kişi önceden enfeksiyon geçirmişse artık aşı kanıtı için bilimsel bir gerekçe yoktur" ifadelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Ağustos 2021 tarihli e-postanın ekran görüntüsünü paylaşmıştı.Ekran fotoğrafında, Gottlieb'in O'Boyle'a "Bu, yıpratıcı türden bir şey. İsrail'de emsal değerlendirmesinden geçmemiş tek bir retrospektif çalışmadan kapsamlı bir sonuç çıkarıyor. Ancak bu tweet viral olacak ve haber içeriklerini yönlendirecek" diye yazdığı, devamında ise Twitter'ın, Giroir'in tweet'ini 'yanıltıcı' diye etiketleyerek bir uyarı notuyla beğenme ve paylaşıma kapattığı görülmüştü.Gazetecinin ifşaatları Musk'ın paylaşımından sonra 9 saat içinde 16.7 milyon görüntülenmeye ulaşırken Berenson, "Twitter, dünyada gazetecilik için en önemli platformdur. Bu yüzden hükümetler ve şirketler onu sansürlemek için bu kadar gözünü karartmış durumda" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230110/twitter-dosyalari-12-pfizer-yoneticisi-asi-karsiti-paylasimlar-icin-twittera-yapmis-1065580254.html

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pfizer, koronavirüs aşısı, miyokardit, kovid-19