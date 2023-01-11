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https://sputniknews.com.tr/20230111/pasaportta-harc-farki-krizi-sona-erdi-1065624810.html
Pasaportta harç krizi sona erdi: Yoğunluk nedeniyle bu ay randevu alanlardan ücret farkı alınmayacak
Pasaportta harç krizi sona erdi: Yoğunluk nedeniyle bu ay randevu alanlardan ücret farkı alınmayacak
Yeni yıl sonrası pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar Nüfus İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. 2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp, nüfus... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T12:29+0300
2023-01-11T12:30+0300
yaşam
türkiye
içişleri bakanlığı
pasaport
harç
süleyman soylu
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Yeni yıl sonrası pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar 2022'nin son günlerinde Nüfus İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aralık ayında, 2022 yılı fiyatıyla pasaport harcı yatırıp, yoğunluk nedeniyle bu ay randevu alanlardan ücret farkı alınmayacak" açıklamasında bulundu.Pasaport defter ve harç ücretlerine yeni yılda yüzde 123 zam geldi. Birçok vatandaş zamlı fiyattan etkilenmemek için yeni yıldan önce pasaport harçlarını yatırdı.Pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar Nüfus İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle birçok kişi randevu alamadı.2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp, yoğunluk nedeniyle 2023’e randevu almak zorunda kalanlar bankada sürprizle karşılaştı. Başvuranlardan, pasaport defter ve harçlarına yapılan yüzde 123’lük zammın farkını yatırmaları istendi.Harç farkı ödemek zorunda kalan vatandaşlar, hem sosyal medyada hem de CİMER'e şikayette bulunarak tepki göstermişti.'Ücret farkı yatırılmayacak'Pasaport defter ve harç ücretlerinde yaşanan bu sıkıntının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ücret farkı alınmaması için talimat verdiğini açıkladı.Bakan Soylu, aralık ayında, 2022 yılı fiyatıyla pasaport harcı yatırıp, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan, 2023'teki fiyat artışından kaynaklı ücret farkı alınmaması için talimat verdiklerini vurguladı.Şu ana kadar 710 bin yerli ve milli pasaportun teslim edildiğini belirten Soylu, "Bu yıl milyonlarca pasaport basabilme kabiliyeti kazanıyoruz. Mart ayından sonra başka ülkelere de bir ihraç malzemesi olacak." dedi.Soylu, Türkiye'de normalde yılda 2 milyon 100 bin pasaport verildiğine işaret ederek, bu yıl ise 4,5 milyon pasaport talebiyle karşılaştıklarını, buna rağmen personelin gayretli çalışmasıyla tüm pasaportların peyderpey gönderildiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221210/aralik-ayinda-pasaport-randevusu-bulunmadigi-iddialarina-yalanlama-vatandaslar-magdur-edilmiyor-1064414459.html
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türkiye, içişleri bakanlığı, pasaport, harç, süleyman soylu
türkiye, içişleri bakanlığı, pasaport, harç, süleyman soylu

Pasaportta harç krizi sona erdi: Yoğunluk nedeniyle bu ay randevu alanlardan ücret farkı alınmayacak

12:29 11.01.2023 (güncellendi: 12:30 11.01.2023)
© İHA / ATİLLA İDİZ - YILMAZ SÖNMEZ-Süleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© İHA / ATİLLA İDİZ - YILMAZ SÖNMEZ-
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Yeni yıl sonrası pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar Nüfus İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. 2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp, nüfus müdürlüklerinde randevu bulamadıkları için Ocak 2023’e tarih alanlardan harç farkı yatırmaları istendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ücret farkı alınmaması için talimat verdiğini açıkladı.
Yeni yıl sonrası pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar 2022'nin son günlerinde Nüfus İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aralık ayında, 2022 yılı fiyatıyla pasaport harcı yatırıp, yoğunluk nedeniyle bu ay randevu alanlardan ücret farkı alınmayacak" açıklamasında bulundu.

Pasaport defter ve harç ücretlerine yeni yılda yüzde 123 zam geldi. Birçok vatandaş zamlı fiyattan etkilenmemek için yeni yıldan önce pasaport harçlarını yatırdı.
Pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar Nüfus İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle birçok kişi randevu alamadı.

2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp, yoğunluk nedeniyle 2023’e randevu almak zorunda kalanlar bankada sürprizle karşılaştı. Başvuranlardan, pasaport defter ve harçlarına yapılan yüzde 123’lük zammın farkını yatırmaları istendi.

Harç farkı ödemek zorunda kalan vatandaşlar, hem sosyal medyada hem de CİMER'e şikayette bulunarak tepki göstermişti.

'Ücret farkı yatırılmayacak'

Pasaport defter ve harç ücretlerinde yaşanan bu sıkıntının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ücret farkı alınmaması için talimat verdiğini açıkladı.

Bakan Soylu, aralık ayında, 2022 yılı fiyatıyla pasaport harcı yatırıp, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan, 2023'teki fiyat artışından kaynaklı ücret farkı alınmaması için talimat verdiklerini vurguladı.
Şu ana kadar 710 bin yerli ve milli pasaportun teslim edildiğini belirten Soylu, "Bu yıl milyonlarca pasaport basabilme kabiliyeti kazanıyoruz. Mart ayından sonra başka ülkelere de bir ihraç malzemesi olacak." dedi.

Soylu, Türkiye'de normalde yılda 2 milyon 100 bin pasaport verildiğine işaret ederek, bu yıl ise 4,5 milyon pasaport talebiyle karşılaştıklarını, buna rağmen personelin gayretli çalışmasıyla tüm pasaportların peyderpey gönderildiğini ifade etti.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
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'Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığı' iddialarına yalanlama: Vatandaşlar mağdur edilmiyor
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