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https://sputniknews.com.tr/20230111/pariste-tren-garinda-bicakli-saldiri-6-yarali-1065623932.html
Paris'te tren garında bıçaklı saldırı: 6 yaralı
Paris'te tren garında bıçaklı saldırı: 6 yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 1'i polis 6 kişi yaralandı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
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Hauts-de-France Bölgesel Ekspres Ulaşımı'nın (TER) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gare du Nord'da bıçaklı bir saldırganın alandaki yolculara saldırarak 1'i polis 6 kişiyi yaraladığı belirtildi. Etkisiz hale getirilen zanlı ise alandan götürüldü. Bir süre kesintiye uğrayan tren seferleri yeniden başladı.
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Paris'te tren garında bıçaklı saldırı: 6 yaralı

12:06 11.01.2023 (güncellendi: 12:09 11.01.2023)
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSAGare du Nord
Gare du Nord - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSA
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 1'i polis 6 kişi yaralandı.
Hauts-de-France Bölgesel Ekspres Ulaşımı'nın (TER) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gare du Nord'da bıçaklı bir saldırganın alandaki yolculara saldırarak 1'i polis 6 kişiyi yaraladığı belirtildi.
Etkisiz hale getirilen zanlı ise alandan götürüldü. Bir süre kesintiye uğrayan tren seferleri yeniden başladı.
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