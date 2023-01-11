https://sputniknews.com.tr/20230111/pariste-tren-garinda-bicakli-saldiri-6-yarali-1065623932.html
Paris'te tren garında bıçaklı saldırı: 6 yaralı
Paris'te tren garında bıçaklı saldırı: 6 yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 1'i polis 6 kişi yaralandı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T12:06+0300
2023-01-11T12:06+0300
2023-01-11T12:09+0300
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Hauts-de-France Bölgesel Ekspres Ulaşımı'nın (TER) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gare du Nord'da bıçaklı bir saldırganın alandaki yolculara saldırarak 1'i polis 6 kişiyi yaraladığı belirtildi. Etkisiz hale getirilen zanlı ise alandan götürüldü. Bir süre kesintiye uğrayan tren seferleri yeniden başladı.
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fransa, paris, gar
Paris'te tren garında bıçaklı saldırı: 6 yaralı
12:06 11.01.2023 (güncellendi: 12:09 11.01.2023) Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 1'i polis 6 kişi yaralandı.
Hauts-de-France Bölgesel Ekspres Ulaşımı'nın (TER) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gare du Nord'da bıçaklı bir saldırganın alandaki yolculara saldırarak 1'i polis 6 kişiyi yaraladığı belirtildi.
Etkisiz hale getirilen zanlı ise alandan götürüldü. Bir süre kesintiye uğrayan tren seferleri yeniden başladı.