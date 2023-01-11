https://sputniknews.com.tr/20230111/pakistan-basbakani-serif-selle-mucadelede-destegi-icin-turkiyeye-tesekkur-etti-1065652772.html
Pakistan Başbakanı Şerif, selle mücadelede desteği için Türkiye’ye teşekkür etti
Pakistan Başbakanı Şerif, selle mücadelede desteği için Türkiye’ye teşekkür etti
Pakistan Başbakanı Şerif, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve selle mücadelede... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T23:08+0300
2023-01-11T23:08+0300
2023-01-11T23:12+0300
dünya
pakistan
türkiye
şahbaz şerif
teşekkür
sel
doğal afet
asya & pasifik
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na gönderdiği mesaj dolayısıyla son derece memnun olduğunu vurguladı.Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan’da selden etkilenen halk için yardım çalışmalarına öncülük ettiğini belirterek, Türkiye’nin katkıları için teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230104/pakistan-senatosu-cumhurbaskani-erdogani-nobel-baris-odulune-aday-gosterdi-1065392611.html
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pakistan, türkiye, şahbaz şerif, teşekkür, sel, doğal afet, asya & pasifik
pakistan, türkiye, şahbaz şerif, teşekkür, sel, doğal afet, asya & pasifik
Pakistan Başbakanı Şerif, selle mücadelede desteği için Türkiye’ye teşekkür etti
23:08 11.01.2023 (güncellendi: 23:12 11.01.2023) Abone ol
Pakistan Başbakanı Şerif, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve selle mücadelede destekleri dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür etti.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na gönderdiği mesaj dolayısıyla son derece memnun olduğunu vurguladı.
Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan’da selden etkilenen halk için yardım çalışmalarına öncülük ettiğini belirterek, Türkiye’nin katkıları için teşekkür etti.