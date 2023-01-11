https://sputniknews.com.tr/20230111/pakistan-basbakani-serif-selle-mucadelede-destegi-icin-turkiyeye-tesekkur-etti-1065652772.html

Pakistan Başbakanı Şerif, selle mücadelede desteği için Türkiye’ye teşekkür etti

Pakistan Başbakanı Şerif, selle mücadelede desteği için Türkiye’ye teşekkür etti

Pakistan Başbakanı Şerif, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve selle mücadelede... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T23:08+0300

2023-01-11T23:08+0300

2023-01-11T23:12+0300

dünya

pakistan

türkiye

şahbaz şerif

teşekkür

sel

doğal afet

asya & pasifik

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na gönderdiği mesaj dolayısıyla son derece memnun olduğunu vurguladı.Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan’da selden etkilenen halk için yardım çalışmalarına öncülük ettiğini belirterek, Türkiye’nin katkıları için teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20230104/pakistan-senatosu-cumhurbaskani-erdogani-nobel-baris-odulune-aday-gosterdi-1065392611.html

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pakistan, türkiye, şahbaz şerif, teşekkür, sel, doğal afet, asya & pasifik