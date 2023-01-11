https://sputniknews.com.tr/20230111/okyanus-sicakliklari-2022de-rekor-seviyeye-ulasti-1065651101.html

Okyanus sıcaklıkları 2022’de rekor seviyeye ulaştı

Okyanus sıcaklıkları 2022’de rekor seviyeye ulaştı

İklim değişikliğiyle ilgili yapılan bir araştırmaya göre 2022'de dünya genelinde okyanus sıcaklıkları en yüksek seviyeye çıktı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

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sıcaklık

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iklim değişikliği

bilim

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Guardian'ın haberine göre, çok sayıda bilim insanından oluşan ekibin yaptığı araştırmada, insan kaynaklı emisyonlardan kaynaklanan ısıyı emen okyanusların 2022’de en yüksek sıcaklığa ulaştığı ve bunun iklim sisteminde derin değişimlere yol açtığı belirtildi.ABD'de St. Thomas Üniversitesi'nden Prof. John Abraham, küresel ısınmanın yüzde 90’dan fazlasının okyanuslara gittiğini belirterek, "Okyanusların ısınması sebebiyle daha aşırı hava koşulları yaşıyoruz. Bunun tüm dünyada korkunç etkileri var" dedi.1958'den itibaren tutulan kayıtlar, 1990'dan itibaren ısınmanın hızlanmasıyla birlikte okyanus sıcaklığında önemli bir artış olduğunu gösteriyor.'Net sıfır emisyona ulaşana kadar artacak'Araştırmaya göre, okyanusların ısınması ve aşırı hava koşulları üzerindeki etkilerinin, insanlık net sıfır emisyona ulaşana kadar artacağı belirtildi.Orta enlem Pasifik ve Atlantik okyanuslarındaki yoğun ısınmayla birlikte Kuzey Yarımküre'de rekor kıran sıcak hava dalgaları ve kuraklık olaylarının arttığı aktarıldı.Dünya Meteoroloji Örgütü ekimde tüm ana sera gazlarının atmosferik konsantrasyon oranının rekor seviyelere ulaştığını bildirmişti.Söz konusu araştırma, 'Advances in Atmospheric Sciences' isimli hakemli dergide yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230105/turkiyeye-amansiz-elli-soguklari-geliyor-1065415310.html

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