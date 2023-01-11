https://sputniknews.com.tr/20230111/msb-ulkeye-sizmaya-calisan-8-teror-orgutu-mensubu-yakalandi-1065622795.html
MSB: Ülkeye sızmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu yakalandı
MSB: Ülkeye sızmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan, 3'ü FETÖ, 2'si... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T11:52+0300
2023-01-11T11:52+0300
2023-01-11T11:52+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan´a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3´ü FETÖ, 2'si PKK/PYD/YPG mensubu 8 kişiyi yakaladı." ifadeleri kullanıldı.
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milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Ülkeye sızmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan, 3'ü FETÖ, 2'si PKK/PYD/YPG üyesi 8 kişinin, hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan´a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3´ü FETÖ, 2'si PKK/PYD/YPG mensubu 8 kişiyi yakaladı." ifadeleri kullanıldı.