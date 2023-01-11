https://sputniknews.com.tr/20230111/misirda-2-ramsesin-heykelini-calmaya-calisan-3-kisi-yakalandi-1065614117.html

Mısır'da 2. Ramses'in heykelini çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Mısır'da 2. Ramses'in heykelini çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde Firavun 2. Ramses'e ait 10 tonluk heykeli çalma girişiminde bulunmakla suçlanan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

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Mısır Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Asvan kentine bağlı eski eserler bölgesindeki bir yerin kazılması sonucu çıkartılan 3 metre uzunluğa ve 10 ton ağırlığa sahip heykelin, Firavunlar dönemi krallarından 2. Ramses'e ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.Heykeli çalmaya çalışmakla suçlanan 3 kişinin polislerce eski eserler bölgesinde, yanlarındaki kazı ve kaldıraç malzemesiyle yakalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu heykelin, toprakla kaplı olduğu yerden kazılarak ortaya çıkarıldığının belirlendiği aktarıldı.Eski eser kaçakçılığının oldukça yaygın olduğu Mısır'da, resmi verilere göre daha önce yurt dışına kaçırılan 29 bin 300 tarihi eserin son 10 yılda ülkeye geri getirildiği belirtildi.

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mısır, asvan, firavun, ikinci ramses, heykel