https://sputniknews.com.tr/20230111/misirda-2-ramsesin-heykelini-calmaya-calisan-3-kisi-yakalandi-1065614117.html
Mısır'da 2. Ramses'in heykelini çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı
Mısır'da 2. Ramses'in heykelini çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı
Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde Firavun 2. Ramses'e ait 10 tonluk heykeli çalma girişiminde bulunmakla suçlanan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T02:26+0300
2023-01-11T02:26+0300
2023-01-11T02:27+0300
dünya
mısır
asvan
firavun
ikinci ramses
heykel
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Mısır Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Asvan kentine bağlı eski eserler bölgesindeki bir yerin kazılması sonucu çıkartılan 3 metre uzunluğa ve 10 ton ağırlığa sahip heykelin, Firavunlar dönemi krallarından 2. Ramses'e ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.Heykeli çalmaya çalışmakla suçlanan 3 kişinin polislerce eski eserler bölgesinde, yanlarındaki kazı ve kaldıraç malzemesiyle yakalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu heykelin, toprakla kaplı olduğu yerden kazılarak ortaya çıkarıldığının belirlendiği aktarıldı.Eski eser kaçakçılığının oldukça yaygın olduğu Mısır'da, resmi verilere göre daha önce yurt dışına kaçırılan 29 bin 300 tarihi eserin son 10 yılda ülkeye geri getirildiği belirtildi.
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mısır, asvan, firavun, ikinci ramses, heykel
mısır, asvan, firavun, ikinci ramses, heykel
Mısır'da 2. Ramses'in heykelini çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı
02:26 11.01.2023 (güncellendi: 02:27 11.01.2023) Abone ol
Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde Firavun 2. Ramses'e ait 10 tonluk heykeli çalma girişiminde bulunmakla suçlanan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Mısır Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Asvan kentine bağlı eski eserler bölgesindeki bir yerin kazılması sonucu çıkartılan 3 metre uzunluğa ve 10 ton ağırlığa sahip heykelin, Firavunlar dönemi krallarından 2. Ramses'e ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Heykeli çalmaya çalışmakla suçlanan 3 kişinin polislerce eski eserler bölgesinde, yanlarındaki kazı ve kaldıraç malzemesiyle yakalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu heykelin, toprakla kaplı olduğu yerden kazılarak ortaya çıkarıldığının belirlendiği aktarıldı.
Eski eser kaçakçılığının oldukça yaygın olduğu Mısır'da, resmi verilere göre daha önce yurt dışına kaçırılan 29 bin 300 tarihi eserin son 10 yılda ülkeye geri getirildiği belirtildi.