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Milletvekilleri Türkkan ve Başarır hakkında hazırlık komisyonu
Milletvekilleri Türkkan ve Başarır hakkında hazırlık komisyonu
Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T17:26+0300
2023-01-11T17:26+0300
politika
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lütfü türkkan
ali mahir başarır
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Anayasa Adalet Karma Komisyonu; CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.Hazırlık komisyonunda, Emine Gözgeç, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, Abdullah Koç, Alpay Antmen bulunuyor. Karma Komisyon toplantısında, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri yer almadı.
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chp, lütfü türkkan, ali mahir başarır
chp, lütfü türkkan, ali mahir başarır

Milletvekilleri Türkkan ve Başarır hakkında hazırlık komisyonu

17:26 11.01.2023
© FotoğrafLütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın fezlekeleri komisyonda
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın fezlekeleri komisyonda - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Fotoğraf
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Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.
Anayasa Adalet Karma Komisyonu; CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.
Hazırlık komisyonunda, Emine Gözgeç, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, Abdullah Koç, Alpay Antmen bulunuyor. Karma Komisyon toplantısında, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri yer almadı.
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