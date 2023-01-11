https://sputniknews.com.tr/20230111/milletvekilleri-turkkan-ve-basarir-hakkinda-hazirlik-komisyonu-1065642003.html
Milletvekilleri Türkkan ve Başarır hakkında hazırlık komisyonu
Milletvekilleri Türkkan ve Başarır hakkında hazırlık komisyonu
Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T17:26+0300
2023-01-11T17:26+0300
2023-01-11T17:26+0300
politika
chp
lütfü türkkan
ali mahir başarır
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Anayasa Adalet Karma Komisyonu; CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.Hazırlık komisyonunda, Emine Gözgeç, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, Abdullah Koç, Alpay Antmen bulunuyor. Karma Komisyon toplantısında, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri yer almadı.
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chp, lütfü türkkan, ali mahir başarır
chp, lütfü türkkan, ali mahir başarır
Milletvekilleri Türkkan ve Başarır hakkında hazırlık komisyonu
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Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.
Anayasa Adalet Karma Komisyonu; CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.
Hazırlık komisyonunda, Emine Gözgeç, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, Abdullah Koç, Alpay Antmen bulunuyor. Karma Komisyon toplantısında, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri yer almadı.