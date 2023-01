https://sputniknews.com.tr/20230111/kuraklik-topragi-kurutunca-cimlenme-gecikti-ciftci-tedirgin-2021-gibi-olursa-isimiz-bitik-1065619344.html

Kuraklık toprağı kurutunca çimlenme gecikti, çiftçi tedirgin: '2021 gibi olursa işimiz bitik'

Kuraklık toprağı kurutunca çimlenme gecikti, çiftçi tedirgin: '2021 gibi olursa işimiz bitik'

Kırıkkale'de yağışların önceki yıllara nazaran az olması sebebiyle tarım arazilerinde yaşanan kuraklık, çiftçiyi tedirgin etti. Kuruyan toprak ise çimlenmeyi... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T10:16+0300

2023-01-11T10:16+0300

2023-01-11T10:16+0300

türkiye

kırıkkale

yağış

kuraklık

çiftçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065619198_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ca61336da639ccf7c04200111e7e4959.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Standart Yağış İndeksi" metoduna göre 3 aylık kuraklık analizi sonuçları yayımlandı. Analize göre Kırıkkale'de şiddetli kuraklık yaşanıyor. Yağışların önceki yıllara göre az olması sebebiyle yaşanan kuraklık, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkiledi. Nem kaybından dolayı kuruyan toprak, ekilen tahılın çimlenmesini de geciktirdi.Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım arazilerinin kuraklıktan etkilendiğini söyledi. Kuraklıktan dolayı rekoltede düşüş yaşayacaklarını ifade eden Doğan, geçen yıla göre bu kış yağışların çok az olduğunu belirtti.Çimlenmede gecikme yaşandığını anlatan Doğan, "Kuraklık olursa millet biter çiftçi biter. Çiftçi bitince de her şey pahalı olur. Unumuz, şekerimiz, sebzemiz her şeyimiz pahalı olur. Allah'a dua edelim ki rahmet versin. 10'uncu ayda ekinleri ektik. 3 ay oldu daha yeni yeni çıkanlar var. Neden? rahmet olmadığından. Bunlar hiç büyümez, büyümediği zamanda biçilmez. Allah yardım etsin devletimize milletimize. Çiftçinin işi çok zor. Geçen sene bu zamanlar çok güzel kar vardı. 2021 gibi olursa işimiz bitik. Allah, rahmetini verirse çiftçide köylüde şehirlide rahat olur" dedi.'Geçen sene 6'ıncı aydan beri rahmet yok'Uzun süredir yağışların olmamasından kurak geçtiğini belirten Doğan, "Çiftçide olmayınca şehirde her şey pahalı olur. Neden pahalı olur? Olmayan şey pahalı olur. Allah'ın rahmetini bereketini bekliyoruz. Milletten bir isteğim var; yağmur duasına çıksın rahmet duasına çıksın. İnşallah bizim dualarımız kabul olur. Rahmet yağar bizde rahatlarız. Şu güneşe bak. Kaç gündür de burada sis var. Geçen sene 6'ıncı aydan beri rahmet yok. Ekinlerimiz kuru, çıkmadı. Milletimize çiftçimize, Allah yardım etsin" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230107/kuraklik-ve-yagis-azliginin-etkisiyle-keban-baraj-golunde-cekilme-suruyor-1065497165.html

türkiye

kırıkkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırıkkale, yağış, kuraklık, çiftçi